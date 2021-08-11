В Одессе анонсировали ЛГБТ-фестиваль: будет и шествие по улицам города

В этом году фестиваль квир-культуры “Одесса Прайд” 2021 будет проходить с 24-го по 29 августа под лозунгом “Жить свободно, жить без страха!”. “Прайд Хода” (шествие) должна состояться 28 августа.

Проводит фестиваль Одесское региональное подразделение ВОО «Гей-альянс Украина».

В сообщении организаторов сказано, что фестиваль “Одесса Прайд” является одним из главных ЛГБТ-событий Украины.

Поэтому они приглашают всех потенциальных участников и участниц, представителей СМИ, общественных активистов, одесситов и гостей города – всех, кто интересуется проблематикой защиты прав человека, присоединиться к нему.

«Одесса Прайд» – это многодневный квир-фестиваль, который состоит из культурно-образовательных и правозащитных мероприятий.

Самым ярким событием фестиваля должна стать “Прайд Хода”, которой фестиваль завершится.

В этом году шествие хотят сделать более масштабным и ярким, чем в предыдущие годы.

Но тут многое, по словам организаторов, зависит от правоохранительных органов. От того, насколько тщательно полиция подойдет к своим обязанностям по охране порядка.

“Прайд Хода” считается кульминационным событием фестиваля. Шествие – это мирное собрание в поддержку прав человека для всех, вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

В прошлом году, на фестивале “Одесса Прайд” 2020 на участников шествия напали люди, называющие себя “традиционалистами”. Они избивали участников прайда, распыляли перцовый газ, бросались яйцами и помидорами.

Фото со страницы “Одесса Прайд” в Facebook