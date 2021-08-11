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Голубые ели перед зданием ОГА еще порадуют одесситов – какая участь им уготована?

Голубые ели перед зданием ОГА еще порадуют одесситов – какая участь им уготована?

Огромные голубые ели у здания Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко, ранее спасенные экоактивистами от неминуемой гибели, останутся на своем месте под присмотром как активистов, так и сотрудников коммунального предприятия «Горзелентрест».

Об этом сообщил сегодня одессий эколог, глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

Напомним, 5 августа в Одессе стартовала варварская «акция» – у здания ОГА начали вырубать редкие голубые ели. Всего планировалось удалить 10 деревьев, которые департамент экологии горсовета назвал «аварийными».

Между тем, как отмечал Балинский, эти деревья абсолютно здоровы и сносу не подлежат, а происходящее перед Одесской ОГА – не что иное, как экоцид.

Позже стараниями экоактивистов работы по вырубке и распилу деревьев были приостановлены.

Ранее обсуждался вопрос пересадки елей в парк Шевченко. Но сегодня стало известно, что деревья останутся на своем месте.

«Друзья, по оставшимся елям перед ООГА выдыхаем. Надеюсь, что теперь у них впереди только долгая жизнь под уходом специалистов КП Горзелентрест. Ну и «Зеленый лист» будет за ними приглядывать, конечно!»

– написал в Facebook эколог.

По его словам, пересадить решили только одно дерево, находящееся со стороны приемной облгосадминистрации, так как у этой ели необратимо поражена верхняя часть кроны. Однако, как полагает Балинский, она еще порадует одесситов в Артилерийском парке.

«Что касается остальных деревьев по периметру здания, они остаются, и по всем «Горзелентрест» уже проводит работы по санитарной подрезке и лечению. Осенью будет приводиться в порядок и усиливаться существующая система страховки елей от обрушения, а поздней осенью на образовавшиеся пробелы будут высажены новые пятиметровые голубые ели»,

– пообещал глава «Зеленого листа».

Сегодня же выкопанную ель погрузили на длинномер и отвезли в Артпарк, чтобы впоследствии пересадить ее там со стороны улицы Краснова.

Друзья, по оставшимся елям перед ООГА выдыхаем. Надеюсь, что теперь у них впереди только долгая жизнь под уходом…

Опубликовано Balinskyy Vladislav Среда, 11 августа 2021 г.

 

Фото с Facebook-страницы Владислава Балинского

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Редакция ПРОФИЛЬ

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