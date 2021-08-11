Экс-президент Украины Петр Порошенко попрощался с Александром Ройтбурдом и сказал, что поддерживает инициативу назвать Одесский художественный музей именем художника.

Александра Ройтбурда похоронят на Третьем еврейском кладбище в Одессе.

Сегодня во дворе Одесского художественного музея прошла церемония прощания с велим художником, который руководил им до самой смерти.

Прощание длилось три часа, с 10 утра до часа дня. Потом гроб с телом повезли к месту захоронения. Великого художника присутствующие проводили в последний путь аплодисментами.

В своей речи Петр Порошенко сказал, что сегодня город, страна и мир простились с великим человеком, масштабы личности которого пока еще не все понимают:

Сегодня мы прощаемся с Великим творцом и художником. Великим гражданином, Великим патриотом, Великим профессионалом. Который в общении был простой, доступной и человечной личностью.

Экс-президент сказал, что он поддерживаю инициативу одесситов, фракции европейской солидарности, о том, чтобы инициировать процесс присвоения делу Александра Ройтбурда, музею, его великого имени.

Порошенко выразил уверенность, что это будет справедливо и мы должны таким способом увековечить память о Ройтбурде:

Я сегодня говорил, что не все понимают его творчество. Но это потому, что они не дотянулись до уровня Александра. Это пройдет. У меня нет никаких сомнений. Александр был человеком, который очень любил европейскую Украину, цивилизованную Украину. Современную, классную, драйвовую Украину. И все эти качества проходят через его творчество … Он остается в наших сердцах и будет жить с нами до тех пор, пока мы будем его помнить. А мы будем помнить его всегда. Вечная память Александру Ройтбурду.

Смотрите фоторепортаж “Одесской Жизни” с похорон Александра Ройтбурда и запись видеотрансляции с церемонии прощания.

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