Новости Одессы и Одесской области

Александра Ройтбурда проводили в последний путь аплодисментами: попрощаться с ним приехал Порошенко (фото)

Александра Ройтбурда проводили в последний путь аплодисментами: попрощаться с ним приехал Порошенко (фото)

Экс-президент Украины Петр Порошенко попрощался с Александром Ройтбурдом и сказал, что поддерживает инициативу назвать Одесский художественный музей именем художника.

Александра Ройтбурда похоронят на Третьем еврейском кладбище в Одессе.

Сегодня во дворе Одесского художественного музея прошла церемония прощания с велим художником, который руководил им до самой смерти.

Прощание длилось три часа, с 10 утра до часа дня. Потом гроб с телом повезли к месту захоронения. Великого художника присутствующие проводили в последний путь аплодисментами.

В своей речи Петр Порошенко сказал, что сегодня город, страна и мир простились с великим человеком, масштабы личности которого пока еще не все понимают:

 Сегодня мы прощаемся с Великим творцом и художником. Великим гражданином, Великим патриотом, Великим профессионалом. Который в общении был простой, доступной и человечной личностью.

Экс-президент сказал, что он поддерживаю инициативу одесситов, фракции европейской солидарности, о том, чтобы инициировать процесс присвоения делу Александра Ройтбурда, музею, его великого имени.

Порошенко выразил уверенность, что это будет справедливо и мы должны таким способом увековечить память о Ройтбурде:

Я сегодня говорил, что не все понимают его творчество. Но это потому, что они не дотянулись до уровня Александра. Это пройдет.  У меня нет никаких сомнений. Александр был человеком, который очень любил европейскую Украину, цивилизованную Украину.  Современную, классную, драйвовую Украину. И все эти качества проходят через его творчество … Он остается в наших сердцах и будет жить с нами до тех пор, пока мы будем его помнить.  А мы будем помнить его всегда. Вечная память Александру Ройтбурду.

 

Смотрите  фоторепортаж “Одесской Жизни” с похорон Александра Ройтбурда и запись видеотрансляции с церемонии прощания.

Еще по теме:

Александр Ройтбурд скончался в воскресенье, 8 августа. Ему было 59 лет.

Александр Ройтбурд: что мы знаем о художнике и чем он нам запомнится

Одесситы начали приносить цветы к зданию музея, которым он руководил, чтобы почтить память великого художника.

Ранее Александр Ройтбурд рассказал «Одесской жизни» о начале творческого пути, причинах, заставивших его побороться за должность директора музея и поделился своим видением развития города.

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить