Ключевые моменты:

Зарегистрировать место жительства можно через ЦПАУ, орган местного самоуправления или онлайн через приложение «Дія»

В 2026 году административный сбор за регистрацию составляет 49,92 грн, а при просрочке — 83,20 грн.

Отсутствие регистрации более 30 дней может обернуться штрафом до 850 грн, а повторное нарушение — до 1700 грн.

Правила регистрации места жительства в Украине определяются законом и постановлениями Кабмина, а часть услуг сегодня можно оформить онлайн через «Дію». Журналисты «Одесской жизни» собрали актуальные правила регистрации в 2026 году, размеры административных сборов, перечень документов и условия оформления для взрослых и детей.

Когда нет собственной квартиры

В этом случае регистрацию можно оформить:

в арендованной квартире — с согласия владельца;

у родственников — без договора аренды;

в общежитии или социальном приюте — для бездомных;

в общежитии на время учебы — для студентов;

по месту работы — если работодатель предоставляет жилье.

Где можно оформить регистрацию

Оформить регистрацию по месту жительства можно через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Если в вашем населенном пункте нет ЦПАУ, следует обратиться в сельский совет или другие местные органы власти. В таких случаях, как правило, все происходит быстрее — глава совета может оформить регистрацию лично. А вот в крупных городах очереди в ЦПАУ могут быть значительными.

Если стоять в очередях не хочется — попробуйте оформить регистрацию онлайн через портал «Дія». При правильном внесении необходимых документов за 15 минут система подтверждает успех, а выписка становится доступной для загрузки в разделе «Документы».

Какие документы нужны для регистрации

Если вы решили оформить регистрацию через ЦПАУ, вам понадобятся такие документы:

паспортный документ лица: паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, вид на временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена временная защита; документы, подтверждающие право на проживание или пребывание в жилье: свидетельство о праве собственности, согласие владельца или совладельцев жилья, постановка на учет в специализированном социальном учреждении, учреждении социального обслуживания и социальной защиты; военно-учетный документ: для граждан, подлежащих постановке на воинский учет или состоящих на воинском учете;



идентификационный код;

заявление о снятии с регистрации по предыдущему месту жительства;

квитанция об оплате административного сбора.

Если вы арендуете жилье, его владелец должен присутствовать при регистрации места жительства или предоставить нотариально заверенное согласие.

Зарегистрировать место жительства необходимо в течение 30 дней. С января 2026 года в Украине административный сбор за оформление или снятие с регистрации составляет 49,92 грн — 1,5% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Если сделать это позже, придется заплатить 83,20 грн — 2,5%.

Сбор оплачивается за каждое действие отдельно. То есть если вы одновременно выписываетесь со старого адреса и регистрируетесь по новому — это две разные операции. Даже если они проводятся одним регистратором.

Обычно оформление регистрации занимает до пяти дней. Но из-за войны в Украине возможны задержки при рассмотрении заявлений.

Как зарегистрировать ребенка

Более 80% государственных услуг для детей привязаны к месту жительства — от медицинской помощи до выплат. Поэтому зарегистрировать малышей нужно как можно раньше.

Родители обязаны оформить регистрацию в течение трех месяцев после внесения ребенка в государственный реестр рождений.

Для этого нужно обратиться в ЦПАУ или сельский либо поселковый совет с письменным заявлением. Вместе с ним следует предоставить такие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорта родителей или другие документы, удостоверяющие их личность;

если место жительства родителей зарегистрировано по разным адресам — письменное согласие одного из них.

Административный сбор за регистрацию ребенка такой же, как и для взрослых. Бесплатно можно оформить детей-сирот, лишенных родительской опеки, проживающих в детском доме или приемной семье. В этом случае возможна регистрация через опекунов или социальные службы.

Если ребенок родился за границей — понадобятся документы с апостилем.

Подать заявление можно и онлайн — в приложении «Дія».

Для этого:

один из родителей авторизуется в приложении;

вводит данные свидетельства о рождении ребенка;

если адреса родителей разные — получает согласие второго родителя электронной подписью;

если регистрируете в общежитии — укажите договор;

если не в собственной квартире — владелец должен подписать электронно.

Как зарегистрироваться ребенку старше 14 лет

В 14 лет ребенок уже получает паспорт гражданина Украины. Поэтому может самостоятельно решать, где зарегистрировать свое место жительства.

Если родители имеют разные адреса регистрации, ребенок имеет право выбрать один из них. Письменное согласие одного из родителей больше не требуется.

Есть право у 14-летнего подростка и зарегистрировать свое место жительства по другому адресу — не обязательно там, где прописаны родители или законные представители. Но в таком случае уже потребуется их письменное согласие.

Когда могут наложить штраф

Если место жительства вовремя не зарегистрировать, на вас могут наложить штраф:

за проживание без регистрации более 30 дней штраф составит 340-850 грн;

за повторное нарушение в течение года — 850-1700 грн;

за отсутствие регистрации у ребенка — 340-850 грн;

за фиктивную регистрацию — до 3400 грн, а также уголовная ответственность.

Но если вы докажете наличие форс-мажорных обстоятельств, связанных с войной, — штраф можно оспорить в суде.

Дает ли регистрация право на жилье?

Согласно действующему законодательству Украины, регистрация не является основанием для приобретения права собственности на жилье. Длительное проживание не делает человека совладельцем. Все имущественные права принадлежат владельцу.

Регистрация не предусматривает права:

продавать, обменивать или дарить жилье;

сдавать его в аренду;

устанавливать правила пользования квартирой;

требовать долю после длительного проживания;

претендовать на наследство жилья.

Когда владелец может требовать выселения

Если зарегистрированный человек не имеет законных оснований проживать в квартире, владелец может потребовать прекращения пользования жильем через суд.

Это возможно в таких случаях:

если человек не является арендатором;

не является членом семьи владельца;

не имеет договора пользования жильем;

отказывается добровольно сменить место жительства после продажи или смены владельца.

