Прописка, не выходя из дома: в Одесе начнут предоставлять админуслуги в электронном виде

Это станет возможным путем регистрации субъекта обращения в личном кабинете на портале Центра, который является составной частью единой автоматизированной системы учета административных услуг Центра «Smart CNAP Odessa», с помощью таких методов идентификации, как: ID-карта, mobile ID и цифровая электронная подпись.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Так, недавно на пленарном заседании горсовета прияли решение «О мерах по внедрению предоставления административных услуг в городе в электронной форме».

Это стало первым шагом к интеграции системы электронного документообмена. Уже в ближайшее время жители Одессы смогут получать админуслуги в электронной форме полностью или частично. Более подробно рассказала директор Департамента предоставления административных услуг Евгения Абрамова.

– Мы находимся на достаточно высоком уровне готовности, – отметила она. – Уже отобрали те услуги, которые можно полностью или частично предоставлять в электронном виде. Например, если человек имеет id-карту и регистрируется в своей квартире, он сможет полностью получить услугу в электронном виде, выбрав для этого определенную опцию. Или же гражданин может указать, что хочет получить справку у нас в Центре в удобное время. В этом случае человек получит СМС-сообщение о готовности документа и сможет забрать его.

Следует добавить, что идентификацию в Центре можно будет совершить только при наличии ID-карты, mobile ID и цифровой электронной подписи.

По предварительным подсчетам, Центр предоставления административных услуг сможет обслуживать больше людей после введения такой системы. За время, которое тратилось на одного гражданина, можно будет обслужить двух или трех.

Аналогичный механизм горсовет планирует ввести и для бизнеса.

Фото: kv.by