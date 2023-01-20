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Прогноз космической погоды: будет ли магнитный шторм 20 января

Прогноз космической погоды: будет ли магнитный шторм 20 января

Сегодня, в пятницу, 20 января 2023 года, магнитная буря, пик которой пришелся на 19 января, пойдет на спад – ожидаются лишь отдельные возмущенные периоды.

По прогнозам специалистов по космической погоде, сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной.

Еще одна короткая магнитная буря этого месяца ожидается 23 января – она достигнет опасного уровня, но вспышка будет короткая – всего несколько часов.

Неспокойными обещают быть и последние дни месяца – 26 и 27 января.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье людей.

Сильнее всего магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин, а также обладателей хронических заболеваний. Проявления магнитной бури у каждого человека различаются.

Чаще всего возникают такие симптомы:

  • головная боль;
  • пониженное или повышенное давление;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • боли в сердце;
  • сильная слабость;
  • боль в глазах;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний.

Чтобы благополучно пережить дни магнитных бурь:

  • ешьте меньше фастфуда, жирной и жареной еды, острой пищи, копченостей;
  • пейте больше воды и травяного чая;
  • откажитесь от сигарет, кофе, алкоголя и энергетиков;
  • проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату;
  • ложитесь спать в одно и то же время, а также спите не менее 7 часов в сутки;
  • постарайтесь меньше нервничать, исключите из жизни источники стресса (насколько это возможно, разумеется, в нынешнее непростое время).
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Редакция ПРОФИЛЬ

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