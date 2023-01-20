Анекдот дня: что такое чудо по-одесски?

Доброе утро, Одесса! «Одесская жизнь» желает всем удачной и плодотворной пятницы и да не испортят ее козни вражеские. И пусть в жизни каждого будет больше приятных сюрпризов, а не «чудес» в кавычках.

О чем это мы? А вы почитайте наш сегодняшний анекдот. Улыбнитесь, но и примите к сведению:

Чудо по-одесски – это когда ты выходишь у Привоза, а кошелек уже вышел у вокзала.

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