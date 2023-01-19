Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 20 января: жителей предупреждают о штормовом ветре

Погода в Одессе 20 января: жителей предупреждают о штормовом ветре

В пятницу, 20 января 2023 года в Одессе будет теплая, но ветренная погода.

Погода в Одессе 20 января

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-9°С тепла, днем 10-12°С тепла.

Погода в Одесской области 20 января

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10 ° С тепла, днем 10-15 ° С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.
***
Штормовое предупреждение: ночью и утром 20 января по Одессе и области ожидаются порывы южного ветра, 15-20 м/с

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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