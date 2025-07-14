Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 14 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

В понедельник, 14 июля, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, не способным влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

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Как защитить здоровье во время магнитной бури

Считается, что сильные магнитные бури от 4-5 баллов по К-индексу могут влиять на биоритмы и вызывать головную боль, головокружение, скачки давления, чувство усталости, нарушение сна, раздражительность, апатию, обострение хронических заболеваний.

Чтобы улучшить самочувствие, следует учитывать общие рекомендации медиков, в частности соблюдать режим сна, избегать чрезмерных физических нагрузок, стресса и ограничить пользование гаджетами.

Также важно пить достаточно чистой воды и полноценно питаться: употреблять больше овощей, фруктов, избегать фастфуда, жирной пищи, кофе, энергетиков и алкоголя.

Кроме того, рекомендуется дышать свежим воздухом, одновременно избегая прямых солнечных лучей.

Людям, которые имеют хронические заболевания, стоит больше отдыхать и держать лекарства под рукой, а также обращаться за медицинской помощью в случае необходимости.