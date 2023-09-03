«Культурная столица»: 10 творческих одесситов получили премию городского головы (фото)

В субботу, 2 сентября 2023 года, в День города, в Одессе состоялось торжественное вручение ежегодной муниципальной премии Одесского городского головы «Культурная столица», вручаемой деятелям культуры и искусства.

Премия «Культурная столица»: что это и кому предназначена

Как пояснили в пресс-службе департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета, в Одессе существует 8 национальных творческих союзов. Они полностью самостоятельны и мощны объединениями деятелей культуры нашего города, которые ведут яркую и активную профессиональную деятельность. Но в то же время руководство города считает необходимым оказывать творческим союзам постоянную помощь, поддержку, стимулировать новые творческие достижения.

«Поэтому, по инициативе городского головы, одесским городским советом было принято решение начать с 2017 года проект – ежегодную муниципальную премию Одесского городского головы «Культурная столица» для премирования деятелей культуры Одессы, которые своим творчеством и общественной деятельностью вносят огромный вклад в развитие культуры», – отмечается в сообщении.

Кто стал лауреатом премии «Культурная столица» в 2023 году

В этом году лауреатами премии «Культурная столица» стали такие одесситы.

Яков Майстровой – краевед, историк. Сегодня и авторитетные ученые, и известные краеведы высоко оценивают его многолетний труд, в результате которого в 1998 году увидела свет его первая книга – топонимический справочник «Улицы Одессы». Двенадцать лет упорной работы в архивах и библиотеках, в целенаправленных путешествиях по Одессе привели к рождению топонимического справочника «История Одессы в названиях улиц», в котором рассказывается о прошлом и настоящем более 2000 объектов топонимики города Одессы.

Дмитрий Милютин – парфюмер, фотохудожник, коллекционер, предприниматель, меценат, волонтер, член Гильдии парфюмеров Украины. Его коллекция духов – одна из самых больших в Украине и Европе. Автор и создатель ряда персональных духов для известных во всем мире людей. Одно из его творений – авторский персональный парфюм – был подарен почетному гражданину Одессы, большому другу Украины Борису Джонсону.

Сегодня его парфюмерный бутик-студия превращен в настоящий волонтерский центр. Большая часть его доходов от предпринимательской деятельности идет на нужды ВСУ.

В начале этого года по инициативе Дмитрия Милютина была отреставрирована скульптурная композиция «Два шара» на Ланжероне.

Андрей Осипов – писатель, кинопродюсер, Член Национального союза кинематографистов Украины, общественный деятель. С декабря 2016 возглавляет Одесскую киностудию.

В 2017 году по его инициативе Андрея на территории киностудии был открыт Музей кино, посвященный 110-летию национального кинематографа, а в 2018 году – Музей техники кино им. Иосифа Тимченко. Также была выпущена серия книг об истории кино под общим названием «Библиотека Одесской киностудии».

Алексей Петухов – джазовый пианист, композитор, аранжировщик, преподаватель и продюсер. Активно участвует во многих концертах и джазовых фестивалях в Украине и за рубежом, проводит мастер-классы, часто является арт-продюсером многих концертов и музыкальных мероприятий.

Приоритет Алексея Петухова – популяризация джазовой и авторской музыки, написанной для фортепиано, джазового трио, комбо слогов, струнного оркестра и даже хора. Он также сотрудничает с Одесской областной филармонией и театрами Одессы в качестве постоянного исполнителя, композитора и аранжировщика.

Екатерина Пименова – неизменная директор галереи «ARTODESA» с первых дней ее открытия в Городском саду. За эти годы она создала в этом новом пространстве особую атмосферу гармонии и дружелюбия. В галерее проходят не только выставки художников, но и презентации, концерты, творческие встречи и мастер-классы, социальные акции. Только в 2023 году здесь состоялось 15 событий, среди которых выставки Бориса Бухмана и Дмитрия Милютина, концерты учащихся школы Столярского и проекта «Опера во благо», социальный проект посвященный донорству, благотворительный аукцион, проект ко Дню города.

Александр Синельников – член правления национального Союза Фотохудожников Украины, Заместитель председателя Городского клуба фотохудожников «ФОТОН-2», руководитель творческой фотогруппы «Город». В апреле 2022 года организовал благотворительную выставку-продажу одесских фотографий, где было собрано 15 тыс. грн для ВСУ. Лауреат ежегодной премии Паустовского 2023 в номинации «Маринистика» (фото).

Владимир Уманенко – художник, дизайнер, куратор культурологических проектов, это тот человек, который держит руку на пульсе современного искусства Одессы. Именно в большое культурное пространство мечтает превратить художник в наш город. «Книжка», Дерибасовская, Театр кукол, Музей западного и восточного искусства, галерея Несокрушимости – кажется, это не весь перечень творческих локаций, которых коснулась рука Владимира Уманенко. С 24 февраля 2022 года он организовал 66 уличных выставок «Воля – не смерть», перформансов и несколько крупных выставочных проектов в музеях и галереях.

Борис Барский – актер, режиссер, поэт, Народный артист Украины, руководитель «Театра Маски». Как руководитель небюджетного учреждения Театра, не имея финансовой поддержки от государства и города, Борис обеспечивает его деятельность во время войны.

Театр под руководством Бориса Барского в полном составе регулярно проводит встречи с горожанами и гостями Одессы «под открытым небом», актеры выходят на улицы города, общаются с людьми. Театр – активный участник многих городских событий.

Вадим Бессараб – музыкант, композитор, импровизатор, главный дирижер Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. Василия Василько. «Музыка рождается в тишине и состоит из пауз» – излюбленная фраза музыканта.

Он пишет музыку и отвечает за музыкальное оформление спектаклей театра. За последние полтора года в театре было создано четыре спектакля при его непосредственном участии.

С началом полномасштабного вторжения свой талант музыкант использует в многочисленных благотворительных акциях и концертах в пользу ВСУ.

Игорь Гусев – украинский художник, литератор, автор перформансов, фильмов, объектов и инсталляций, участник и организатор множества художественных акций. Входит в число известнейших художников Украины в международном пространстве.

Недавно в одесской «Галерее стойкости» на Грушевского открылась выставка Игоря Гусева «Высокоточная любовь или Третья мировая». На выставке представлены работы, где художник рассуждает о последствиях теракта на Каховской ГЭС.

А после награждения лауреатов состоялся концерт Одесского муниципального театра духовой музыки имени народного артиста Украины А. Салика. Солисты театра и камерный оркестр «BLACK SEA ORCHESTRA» исполнили мировые хиты.

Фото с Facebook-страницы департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета