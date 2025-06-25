Ключевые моменты

Кабмин временно возложил обязанности главы Государственной налоговой службы на Лесю Карнаух.

Леся Карнаух на государственной службе работает с 2004 года.

С июля 2023 года и до назначения в Государственную налоговую службу Украины была заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

В январе 2025-го она стала заместителем председателя ГНС, а в мае — первым заместителем председателя.

Леся Карнаух окончила Одесскую национальную юридическую академию по специальности «Правоведение», получив звание магистр права. На государственной службе работает с 2004 года.

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С 2007 по 2010 год была помощником директора Коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы». Затем работала в Государственной экологической инспекции Киевской области и в Государственной службе заповедного дела.

С 2016 по 2018 год — директор Департамента стратегической экологической политики, директор Департамента стратегий и европейской интеграции Минэкологии.

С июля 2018 года до мая 2023 года она была заместителем руководителя аппарата Счетной палаты Украины.

С июля 2023 года до назначения в ГНС — заместитель председателя Киевской областной государственной администрации.

В январе 2025 года Леся Карнаух стала заместителем председателя ГНС Руслана Кравченко, а в мае — первым заместителем председателя.

Исполнять обязанности главы Государственной налоговой службы она будет временно, до назначения в установленном порядке председателя ГНС, говорится в распоряжении № 593-р от 18 июня.