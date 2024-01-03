Одесского винодела оштрафовали на миллион за использование популярного названия

Винодельческое хозяйство «Таирово вайнеры» из Одесской области заплатит почти миллион гривен штрафа за незаконное использование названия вина Proseccо.
Об этом сообщаете Антимонопольный комитет Украины.
Сообщается, что дело было начато по заявлению объединения итальянских виноделов Consorzio di tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, которое раньше начало использовать название «Prosecco» в своей продукции.
Просекко (Prosecco) – игристое белое вино с северо-востока Италии, а именно из винных регионов Венето и Фриули-Венеция Джулия. Это также неформальное название сорта винограда, из которого эти вина производятся, хотя официальное название сорта – Глера. С июня 2009 года название «Prosecco» защищается и регулируется законом о категории DOC, подтверждающим, что вино с названием на этикетке «Prosecco» DOC производится только с четко обозначенной территории северо-востока Италии.
В ходе расследования Антимонопольный комитет установил, что ООО «Таирово Вайнери» начало использовать обозначение «Prosecco» в маркировке собственной винодельческой продукции позже участников консорциума и без получения их разрешения.
«Такие действия могли привести к смешению деятельности ООО «Таирово Вайнери» с деятельностью участников консорциума и предоставить неправомерные преимущества в конкуренции в результате использования деловой репутации таких участников. Об этом свидетельствуют результаты опроса потребителей, проведенного Комитетом», – отмечается в сообщении.
АМКУ признал действия украинского производителя нарушением закона «О защите от недобросовестной конкуренции» и оштрафовал его на 946,91 тыс. грн.
Предприятие «Таирово вайнеры» существует с 2016 года. Компания зарегистрирована в поселке Овидиополь Одесской области.
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