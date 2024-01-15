Праздники, традиции и предостережения 15 января: почему в этот день надо опасаться колдунов

Какой церковный праздник 15 января

Церковный праздник 15 января по новому лианскому календарю

Верующие сегодня отмечают день памяти Павла Фивейского. Считается, что он был первым монахом-отшельником в христианстве. Святой прожил в полном одиночестве долгую жизнь и умер в 91 год. Местом, где родился Павел, были египетские Фивы. Был он сиротой более того, еще и скрывался от родственников, потому что те хотели забрать его имущество, перешедшее ему в наследство от состоятельных родителей. Приютом мальчика стала небольшая пещера, в которой он и начал жить. Ел он хлеб и финики, которые ему, по легенде, приносили птицы. Сам же он все время проводил в молитвах.

Иван Кущник происходил из знатной константинопольской семьи, получил хорошее образование. Получив в дар от родителей Евангелие, тайно удалился в Вифинию, где принял монашеский постриг. Впоследствии вернулся в Константинополь и поселился в кусте (шалаше) рядом с домом родителей. Жил он там как нищий, потому что те его не узнали, но постоянно делились едой со своего стола. Перед смертью Иоанн открылся родителям, а доказательствам стало Евангелие, которое они когда-то подарили ему. Умер он молодым, был похоронен в рубище нищего на месте своего шалаша. Над его могилой родители построили храм и приют для бездомных.

Церковный праздник 15 января по юлианскому календарю

По старому календарю сегодня день памяти Преподобного Серафим Саровского. Он родился в 1759 году, был родом из Курска, воспитывался в благочестивой купеческой семье. В 17 лет принял монашеский постриг с именем Прохор, два года прожил в Саровской Успенской пустыне. Серафим был знаменит, как прославитель веры Христовой, говорил, что чистота православия только и заключается в непоколебимости веры.

Проведя 10 лет в пустыне, преподобный, которому уже ушел седьмой десяток, принялся принимать страждущих, радовать и исцелять их. В некоторые праздники к нему приходило несколько тысяч человек. По свидетельствам очевидцев, у преподобного был дар слова «живого и щедрого», прозорливость необыкновенную: читал мысли, как книгу. Был всегда радостным.

Запреты 15 января

Что нельзя делать в этот день:

Запрещено выяснять отношения, злословить;

Нельзя оставлять обувь грязной на ночь;

Не стоит осуждать других, обсуждать их жизнь.

Народные приметы и традиции на 15 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: услышать как каркают вороны — к потеплению, а вот если птицы попрятались — придет похолодание;

на окнах мороз нарисовал узоры, как ржаные колоски вниз, урожай будет хорошим;

ветряная погода указывает на влажный год;

защебетали снегуры — ждите смены погоды;

звезды мерцают ночью — до морозов.

Наши предки верили, что в этот день колдуны передают свои умения ученикам, поэтому нужно быть максимально осторожным, ведь молодые маги практикуются на окружающих. Именно поэтому остерегались порчи. Для этого проводились всевозможные защитные мероприятия. В частности, плевали через плечо и стучали по дереву.

Имениники 15 января

15 января именины у Фомы, Юлиана, Варлама, Гаврилы, Герасима, Ивана, Михаила, Павла, Прохора, Елены.

Родившийся 14 января человек по знаку Зодиака – Козерог. Именинники в этот день по характеру трудолюбивы и настойчивы. Они стойко преодолевают какие-либо трудности и никогда не сдаются. Не любят грубых и истерических людей, но нормально воспринимают адекватную критику. Родившиеся 14 января люди вдохновляют близких своим оптимизмом и упорством.

В этот день родились:

1622 год — французский драматург, актер, театральный деятель Мольер (Жан Батист Поклен);

1871 год — украинский историк, писатель, переводчик, один из организаторов Академии Наук Украины Агатангел Крымский.

Исторические события 15 января

15 января в прошлом произошло много важных событий в Украине и мире:

69 год — Отон становится римским императором;

1559 год — коронация английской королевы Елизаветы I, последней из династии Тюдоров;

1776 год — во Львове выходит первый экземпляр «Gazette de Leopol», первого известного периодического издания на территории Украины;

1790 год — во Франции вводится новое административное деление (83 департамента);

1797 год — Джон Этерингтон из Лондона впервые в Великобритании начинает продажу в своем магазине нового типа головного убора — цилиндра;

1892 год — в газете «Triangle» в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, где возникла игра баскетбол, автор игры доктор Джеймс Нейсмит впервые обнародует 13 правил ее проведения;

1907 год — доктор Ли де Форест, признанный в мире как «отец радио и дед телевидения», получает патент на трехэлектродную вакуумную трубку, устройство, позволяющее превратить радио в практически используемое устройство передачи голоса и музыки;

1943 год — в штате Вирджиния (США) завершают строительство Пентагона — крупнейшего офисного сооружения в мире, в котором базируется Министерство обороны США;

1967 год — в «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» впервые разыграли Супербоул (финальная игра сезона в профессиональном американском футболе);

1970 год — 28-летний полковник Муаммар Каддафи, пришедший к власти в Ливии 1969 года в результате военного переворота и власти короля Идриса, становится премьер-министром страны;

1992 год — Бернерс-Ли Тим, «отец World Wide Web», выпускает веббраузер — программу, позволяющую просматривать ресурсы интернета;

1993 год — в США на телеканале NBC выходит в эфир последняя (2137) серия «Санта-Барбары»;

1994 год — в результате проведенного в Туркменистане референдума полномочия главы республики Сапармурата Ниязова продлены с пяти до десяти лет;

2001 год — Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер запускают Википедию как один англоязычный раздел на сайте www.wikipedia.com;

2006 год — впервые Президентом Чили становится женщина — Мишель Бачелет;

2009 год — экипаж американского аэробуса А-320 смог спасти от гибели 146 пассажиров, посадив самолет с остановленными двигателями на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.

Праздники, которые отмечают в Украине и мире 15 января

15 января в Украине и мире празднуют День рождения Википедии. В 2000 году Ларри Сенджер и Джимми Уэллс создали англоязычный интернет-ресурс Нупедию. Для этого сайта энциклопедические статьи писали только эксперты-ученые, а позже все материалы еще и тщательно рецензировались. Авторы Нупедии хотели создать энциклопедию с контентом высочайшего качества, поэтому он прибавлялся довольно медленно. 15 января 2001 г. авторы Нупедии решили ускорить его. Они открыли параллельный проект, названный Википедией. В нем статьи могли редактировать все пользователи. Ресурс быстро набирал популярность, а Нупедия свои позиции теряла. В 2003 году последняя прекратила свое существование.

Также 15 января День Мартина Лютера Кинга. Третий понедельник января в США традиционно выходной день, ведь здесь отмечают День Мартина Лютера Кинга — борца за права афроамериканцев. Закон об этом празднике был подписан еще в 1983 году, но впервые был проведен только через три года. Долгое время событие имело разное наименование в разных штатах. Только в 2000 году день стал национальным праздником.