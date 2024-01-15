Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: кто кусается больнее?

Анекдот дня: кто кусается больнее?

Привет, неунывающие одесситы! Выходные пролетели незаметно? Праздники подошли к концу, а понедельник вообще день тяжелый и вставать на работу ох, как неохота?.. Но не будем забывать: все это и не только – еще не повод отчаиваться.

Начните день с анекдота от «Одесской жизни», а там, глядишь, и настроение весь день будет приподнятым, и удача во всем сопутствовать будет:

– Соломон Маркович, кто больнее кусаются – собаки или кошки?

– Цены, Мойша, цены!..

Как кусаются цены, карикатура

Карикатура про цены

У нас есть таки и другие анекдоты:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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