Анекдот дня: кто кусается больнее?

Анекдот дня: как Сёма по Цилечке скучает С добрым воскресным утром, одесситы! И пусть этот день окажется для всех нас во всех смыслах добрым и удачным и впечатления от него у вас останутся самые что ни на есть положительные. И еще: любите друг друга чаще и больше, несмотря и невзирая. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Абрам и Сара поговорили за жизнь Доброе утро, одесситы! Почти середина зимы, погода на выходные к длительным прогулкам не располагает. Зато есть возможность заняться домашними делами. А «Одесская жизнь» предлагает утренний анекдот, чтобы вызвать улыбки на лицах наших читателей. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: про обновку Сарочки Доброе утро, одесситы! Желаем нашим читателям в последний рабочий день этой недели хорошего настроения, заряда бодрости и положительного настроя. «Одесская жизнь» предлагает традиционный утренний анекдот: ПОДРОБНЕЕ

Не смешной скандал: стендаперша некорректно пошутила о вдовах украинских защитников Не успел утихнуть громкий скандал после новогодних выступлений «Дизель шоу» и «Квартала 95», как стало известно об очередном подобном инциденте: на этот раз «отличилась» стендап-комик Виктория Таран, которая некорректно высказалась о «богатых» украинских вдовах. ПОДРОБНЕЕ