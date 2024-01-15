Анекдот дня: кто кусается больнее?

Привет, неунывающие одесситы! Выходные пролетели незаметно? Праздники подошли к концу, а понедельник вообще день тяжелый и вставать на работу ох, как неохота?.. Но не будем забывать: все это и не только – еще не повод отчаиваться.
Начните день с анекдота от «Одесской жизни», а там, глядишь, и настроение весь день будет приподнятым, и удача во всем сопутствовать будет:
– Соломон Маркович, кто больнее кусаются – собаки или кошки?
– Цены, Мойша, цены!..
У нас есть таки и другие анекдоты:
- Как нужно торговать на Привозе;
- Как Соломон Маркович ходит к сыну в школу;
- Почему Соломон Маркович ждал черный день;
- Какие деньги на покупки тратит Роза;
- Про пессимиста и оптимиста.