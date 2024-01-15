Свята, традиції та перестороги 15 січня: чому в цей день треба опасатися чаклунів

Яке церковне свято 15 січня

Церковне свято 15 січня за новоюліанським календарем

Віряни сьогодні відзначають день пам’яті Павла Фівейського. Вважається, що він був першим ченцем-відлюдником у християнстві. Святий прожив в повній самотності довге життя і помер в 91 рік. Місцем, де народився Павло, були єгипетські Фіви. Був він сиротою ба більш того, ще й переховувався від родичів, бо ті хотіли забрати його майно, що перешло йому у спадок від заможних батьків. Притулком хлопчика стала невелика печера, в якій він і почав жити. Їв він хліб та фіники, які йому, за легендою, приносили птахи. А сам він весь час проводив у молитвах.

Іван Кущник походив із знатної константинопольської родини, здобув гарну освіту. Отримавши в дар від батьків Євангеліє, таємно пішов у Віфінію, де прийняв чернечий постриг. Згодом повернувся до Константинополя і оселився в кущі (курені) поряд з домом батьків. Жив він там як жебрак, бо ті його не впізнали, але постійно ділилися їжею з власного столу. Перед смертю Іван відкрився батькам, а доказам стало Євангеліє, які вони колись подарували йому. Помер він молодим, був похований у рубищі жебрака на місці свого куреня. Над його могилою батьки побудували храм та приют для безхатьків.

Церковне свято 15 січня за юліанським календарем

За старим календарем сьогодні день пам’яті Преподобного Серафим Саровського. Він народився в 1759 році, був родом з Курська, виховувався в благочестивий купецькій родині. У 17 років прийняв чернечий постриг з ім’ям Прохор, два роки прожив у Саровській Успенській пустині. Серафим був знаменитий, як прославитель віри Христової, говорив, що чистота православ’я тільки лише і полягає в непохитності віри.

Провівши 10 років у пустелі, преподобний, якому вже пішов сьомий десяток, почав приймати стражденних, розраджувати і зціляти їх. У деякі свята до нього приходило по декілька тисяч людей. За свідченнями очевидців, преподобний мав дар слова «живого і щедрого», прозорливість незвичайну: читав думки, як книгу. Був завжди радісним.

Заборони 15 січня

Що не можна робити цього дня:

Заборонено з’ясовувати стосунки, лихословити;

Не можна залишати взуття брудним на ніч;

Не варто засуджувати інших, обговорювати їхнє життя.

Народні прикмети і традиції на 15 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути як каркають ворони — до потепління, а ось якщо птахи поховалися — прийде похолодання;

на вікнах мороз намалював візерунки, наче житні колоски донизу, урожай буде хорошим;

вітряна погода вказує на вологий рік;

защебетали снігурі — чекайте на зміну погоди;

зорі мерехтять уночі — до морозів.

Наші предки вірили, що цього дня чаклуни передають свої вміння учням, а тому потрібно бути максимально обережним, адже молоді маги практикуються на оточуючих. Саме через це остерігалися порчі. Для цього проводили різноманітні захисні заходи. Зокрема, плювали через плече і стукали по дереву.

Імениники 15 січня

15 січня іменини в Фоми, Юліана, Варлама, Гаврили, Герасима, Івана, Михайла, Павла, Прохора, Олени.

Народжений 14 січня людина за знаком Зодіаку – Козеріг. Іменинники цього дня за характером працьовиті та наполегливі. Вони стійко долають будь-які труднощі і ніколи не здаються. Не люблять грубих та істеричних людей, але нормально сприймають адекватну критику. Народжені 14 січня люди надихають близьких своїм оптимізмом та завзятістю.

В цей день народилися:

1622 рік — французький драматург, актор, театральний діяч Мольєр (Жан Батист Поклен);

1871 рік — український історик, письменник, перекладач, один з організаторів Академії Наук України Агатангел Кримський.

Історичні події, що сталися 15 січня

15 січня в минулому сталося багато важливих подій в Україні та світі:

69 рік — Отон стає римським імператором;

1559 рік — коронація англійської королеви Єлизавети I, останньої з династії Тюдорів;

1776 рік — у Львові виходить перший примірник “Gazette de Leopol”, першого відомого періодичного видання на території України;

1790 рік — у Франції запроваджують новий адміністративний поділ (83 департаменти);

1797 рік — Джон Етерінгтон з Лондона вперше у Великій Британії починає продаж у своєму магазині нового типу головного убору — циліндра;

1892 рік — у газеті “Triangle” в місті Спрингфілд, штат Массачусетс, де виникла гра баскетбол, автор гри доктор Джеймс Нейсміт уперше оприлюднює 13 правил її проведення;

1907 рік — доктор Лі де Форест, визнаний у світі як “батько радіо і дід телебачення”, отримує патент на триелектродну вакуумну трубку, пристрій, котрий дає змогу перетворити радіо на практично використовуваний пристрій передачі голосу та музики;

1943 рік — у штаті Вірджинія (США) завершують будівництво Пентагону — найбільшої офісної споруди у світі, в якій базується Міністерство оборони США;

1967 рік — в “Лос-Анджелес Меморіал Колізеум” уперше розіграли Супербоул (фінальна гра сезону в професійному американському футболі);

1970 рік — 28-річний полковник Муаммар Каддафі, котрий прийшов до влади в Лівії 1969 року унаслідок військового перевороту і повалення влади короля Ідріса, стає прем’єр-міністром країни;

1992 рік — Бернерс-Лі Тім, “батько World Wide Web”, випускає веббраузер — програму, яка дає можливість переглядати ресурси інтернету;

1993 рік — у США на телеканалі NBC виходить в етер остання (2137) серія “Санта-Барбари”;

1994 рік — внаслідок проведеного в Туркменістані референдуму повноваження голови республіки Сапармурата Ніязова продовжені з п’яти до десяти років;

2001 рік — Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запускають Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті www.wikipedia.com;

2006 рік — уперше Президентом Чилі стає жінка — Мішель Бачелет;

2009 рік — екіпаж американського аеробуса А-320 зміг урятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

Свята, які відзначають в Україні та світі 15 січня

15 січня в Україні і світі святкують День народження Вікіпедії. 2000 року Ларрі Сенджер та Джиммі Велс створили англомовний інтернет-ресурс Нупедію. Для цього сайту енциклопедичні статті писали лише експерти-науковці, а пізніше всі матеріали ще й ретельно рецензувалися. Автори Нупедії хотіли створити енциклопедію з контентом найвищої якості, тому він додавався досить повільно. 15 січня 2001 року автори Нупедії вирішили прискорити його. Вони відкрили паралельний проєкт, який назвали Вікіпедією. В ній статті могли редагувати всі користувачі. Ресурс швидко набирав популярності, а Нупедія свої позиції втрачала. 2003 року остання припинила своє існування.

Також 15 січня День Мартіна Лютера Кінга. Третій понеділок січня в США традиційно вихідний день, адже тут святкують День Мартіна Лютера Кінга — борця за права афроамериканців. Закон про це свято було підписано ще 1983 року, але вперше його провели лише через три роки. Довгий час подія мала різне найменування в різних штатах. Лише 2000 року день став національним святом.