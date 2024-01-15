Магнитные бури 15 января: стоит ли опасаться за свое здоровье

Как известно, солнечная геомагнитная активность оказывает влияние на людей по-разному. У кого-то магнитные бури вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний. И поэтому важно знать, будет ли опасным сегодняшний день.
Когда ждать магнитные бури в январе-2024
Сегодня, в понедельник, 15 января 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды, сообщает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.
Предварительно, небольшие магнитные бури в этом месяце возможны 21 января (возможные последствия – боли в суставах и мышцах и нарушение сна), а также 27 января (в этот день у метеозависимых людей может подняться кровяное давление).
В то же время стоит напомнить, что в течение месяца прогноз может меняться.
Магнитные бури и влияние их на здоровье человека
Существует множество исследований, подтверждающих взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека. Так, в дни геомагнитных колебаний, вызванных вспышками на Солнце (а именно их и называют магнитными бурями) многие жалуются на:
- головные боли, головокружение, мигрень;
- туман в голове, повышенную сонливость днем и проблемы со сном ночью;
- потерю концентрации и внимания;
- общую слабость, быструю утомляемость;
- повышение тревожности или раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Кроме того, доказано, что именно в дни магнитных бурь люди чаще обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.
Как пережить дни магнитных бурь
Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь следующих правил:
- ешьте меньше острой, жирной, жареной пищи, ограничьте употребление алкоголя, кофе и энергетиков. Вместо этого чаще ешьте зелень, овощи и фрукты, рыбу;
- постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах;
- больше времени проводите на свежем воздухе и проветривайте комнату;
- принимайте контрастный душ;
- ложитесь спать в одно и то же время, а перед сном не смотрите в телевизор и телефон.
Если самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу – за признаки магнитной бури могут быть приняты симптомы других заболеваний.