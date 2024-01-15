Магнитные бури 15 января: стоит ли опасаться за свое здоровье

Когда ждать магнитные бури в январе-2024

Сегодня, в понедельник, 15 января 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды, сообщает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

Предварительно, небольшие магнитные бури в этом месяце возможны 21 января (возможные последствия – боли в суставах и мышцах и нарушение сна), а также 27 января (в этот день у метеозависимых людей может подняться кровяное давление).

В то же время стоит напомнить, что в течение месяца прогноз может меняться.

Магнитные бури и влияние их на здоровье человека

Существует множество исследований, подтверждающих взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека. Так, в дни геомагнитных колебаний, вызванных вспышками на Солнце (а именно их и называют магнитными бурями) многие жалуются на:

головные боли, головокружение, мигрень;

туман в голове, повышенную сонливость днем и проблемы со сном ночью;

потерю концентрации и внимания;

общую слабость, быструю утомляемость;

повышение тревожности или раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Кроме того, доказано, что именно в дни магнитных бурь люди чаще обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.

Как пережить дни магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь следующих правил:

ешьте меньше острой, жирной, жареной пищи, ограничьте употребление алкоголя, кофе и энергетиков. Вместо этого чаще ешьте зелень, овощи и фрукты, рыбу;

постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах;

больше времени проводите на свежем воздухе и проветривайте комнату;

принимайте контрастный душ;

ложитесь спать в одно и то же время, а перед сном не смотрите в телевизор и телефон.

Если самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу – за признаки магнитной бури могут быть приняты симптомы других заболеваний.