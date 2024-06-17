Праздники 17 июня: День каратэ, День мусорщика и День крокодила

Всемирный день каратэ

17 июня Украина и весь мир празднуют Всемирный день каратэ, отмечая включение этого вида спорта в Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Праздник был основан в 2017 году после объявления в 2016 году о добавлении каратэ в олимпийскую программу вместе с пятью другими видами спорта.

Всемирный день теселяции

В этот день также отмечается Всемирный день теселяции, посвященный искусству мозаичных узоров, созданных из геометрических фигур. Обнаруженная в природе и архитектуре, теселяция использовалась человечеством на протяжении тысячелетий по всему миру. Цель этого дня – повысить осведомленность о мозаике и привлечь к исследованию теселяции.

Всемирный день мусорщика

Кроме того, 17 июня – Всемирный день мусорщика. Хотя некоторым может показаться, что этот профессиональный праздник недооценен из-за глобального недооценения профессии, важно признать усилия тех, кто поддерживает чистоту наших городов и поселков. Управление отходами уходит далеко за рамки простого сбора мусора. Джон Д. Арвуд, владелец компании по переработке отходов, основанной в 1997 году, инициировал этот праздник.

Всемирный день борьбы с опустыниванием

Далее, 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, важное экологическое событие, инициированное ООН в 1995 году. Дата чествует принятие Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием именно в этот день в 1994 году. Опустынивание и деградация земель ставят экологические и социально-экономические вызовы, часто заставляя людей мигрировать из-за непригодной для использования земли.

Всемирный день крокодила

Напоследок, 17 июня — Всемирный день крокодила, еще одно значимое экологическое событие, созданное для привлечения внимания к проблеме исчезновения крокодилов из-за усиления урбанизации, рыбалки и незаконной охоты. Крокодилы играют важную роль в поддержании экологического баланса.

Какие исторические события произошли 17 июня

1579 — английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением (Новый Альбион).

1898 — Сенат США согласился на аннексию Гавайев.

1925 — в Женеве подписан Протокол о запрещении применения на войне ядовитых, удушающих и других подобных газов и биосредств.

1940 — в Латвию и Эстонию вошли советские войска.

1941 — отдан приказ верховного главнокомандующего вооруженными силами Германии начать осуществление плана «Барбаросса» с утра 22 июня.

1950 — в Чикаго (США) врач Ричард Лоулер провел первую операцию по пересадке почки человеку.

1967 — Китай провел успешное испытание своей первой водородной бомбы.

1982 — президент США Рональд Рейган на выступлении в Генеральной ассамблее ООН назвал СССР «империей зла».

1988 — в США состоялась премьера фильма «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

2015 — массовое убийство 21-летним американцем Диланом Руфом прихожан африканской методистской епископальной церкви в Чарлстоне (Южная Каролина, США) — погибли 9 человек, все — темнокожие.

Кто родился 17 июня