Праздники 17 июня: День каратэ, День мусорщика и День крокодила

«Одесская Жизнь» рассказывает о праздниках и событиях, которые отмечают 17 июня 2024 года в мире и в Украине, а также об известных людях, родившихся в этом числе.
Всемирный день каратэ
17 июня Украина и весь мир празднуют Всемирный день каратэ, отмечая включение этого вида спорта в Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Праздник был основан в 2017 году после объявления в 2016 году о добавлении каратэ в олимпийскую программу вместе с пятью другими видами спорта.
Всемирный день теселяции
В этот день также отмечается Всемирный день теселяции, посвященный искусству мозаичных узоров, созданных из геометрических фигур. Обнаруженная в природе и архитектуре, теселяция использовалась человечеством на протяжении тысячелетий по всему миру. Цель этого дня – повысить осведомленность о мозаике и привлечь к исследованию теселяции.
Всемирный день мусорщика
Кроме того, 17 июня – Всемирный день мусорщика. Хотя некоторым может показаться, что этот профессиональный праздник недооценен из-за глобального недооценения профессии, важно признать усилия тех, кто поддерживает чистоту наших городов и поселков. Управление отходами уходит далеко за рамки простого сбора мусора. Джон Д. Арвуд, владелец компании по переработке отходов, основанной в 1997 году, инициировал этот праздник.
Всемирный день борьбы с опустыниванием
Далее, 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, важное экологическое событие, инициированное ООН в 1995 году. Дата чествует принятие Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием именно в этот день в 1994 году. Опустынивание и деградация земель ставят экологические и социально-экономические вызовы, часто заставляя людей мигрировать из-за непригодной для использования земли.
Всемирный день крокодила
Напоследок, 17 июня — Всемирный день крокодила, еще одно значимое экологическое событие, созданное для привлечения внимания к проблеме исчезновения крокодилов из-за усиления урбанизации, рыбалки и незаконной охоты. Крокодилы играют важную роль в поддержании экологического баланса.
Какие исторические события произошли 17 июня
- 1579 — английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением (Новый Альбион).
- 1898 — Сенат США согласился на аннексию Гавайев.
- 1925 — в Женеве подписан Протокол о запрещении применения на войне ядовитых, удушающих и других подобных газов и биосредств.
- 1940 — в Латвию и Эстонию вошли советские войска.
- 1941 — отдан приказ верховного главнокомандующего вооруженными силами Германии начать осуществление плана «Барбаросса» с утра 22 июня.
- 1950 — в Чикаго (США) врач Ричард Лоулер провел первую операцию по пересадке почки человеку.
- 1967 — Китай провел успешное испытание своей первой водородной бомбы.
- 1982 — президент США Рональд Рейган на выступлении в Генеральной ассамблее ООН назвал СССР «империей зла».
- 1988 — в США состоялась премьера фильма «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
- 2015 — массовое убийство 21-летним американцем Диланом Руфом прихожан африканской методистской епископальной церкви в Чарлстоне (Южная Каролина, США) — погибли 9 человек, все — темнокожие.
Кто родился 17 июня
- 1659 — Фаустино Бокки, итальянский художник.
- 1682 — Карл XII Густав, король Швеции (1697-1718).
- 1691 — Джованни Панини, итальянский художник и архитектор.
- 1703 — Джон Уэсли, основатель Методистской Церкви.
- 1797 — Поль Деларош, французский живописец.
- 1811 — Йоун Сигурдссон, проводник независимости Исландии, автор исландской конституции.
- 1818 — Шарль Гуно, французский композитор.
- 1882 — Игорь Стравинский, украинский композитор.
- 1911 — Виктор Некрасов, киевский писатель, диссидент.
- 1929 — Тигран Петросян, советский шахматист, девятый чемпион мира.
- 1939 — Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер.
- 1943 — Джеймс Эллиот, американский астроном.
- 1943 — Барри Манилоу — американский пианист, композитор и певец.
- 1953 — Иво Бобул, украинский певец.
- 1969 — Виктор Петренко, украинский фигурист, олимпийский чемпион 1992 года.
- 1980 — Винус Уильямс, американская теннисистка, семикратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде, четырехкратная олимпийская чемпионка.