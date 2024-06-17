Церковный праздник 17 июня: почему сегодня один из худших дней в году

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня в Украине по новому стилю отмечается день памяти святых великомучеников Мануила, Савела и Исмаила, который приходится на 17 июня (или 30 июня по старому стилю).

Эти братья, жившие в IV веке в Персии, были воспитаны в христианской вере их матерью. Они служили в армии и были посланниками к императору Юлиану Отступнику, где они отказались участвовать в языческих обрядах, что привело к их заключению и мученической смерти.

Их смерть спровоцировала персидского царя объявить войну Юлиану, которого, по легендам, впоследствии убил святой Меркурий.

По старому стилю 17 июня также упоминают святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.

Праздник 17 июня по народному календарю

Запреты 17 июня

В народном календаре этот день называется Солнцестой. Считается, что это один из самых неблагоприятных дней года, когда солнце останавливается, а нечисть активно ищет способы навредить людям.

В этот день церковь призывает избегать ссор и оскорблений и не отказывать в помощи просящим. Народные приметы советуют не занимать деньги и не провоцировать конфликты, а также провести день дома во избежание неприятностей.

Народные традиции 17 июня

Можно обращаться к святым мученикам за укреплением веры и поддержкой в ​​благочестивых делах. Они также считаются покровителями семейного благополучия и слаженности.

День Мануйла и Савелия также благоприятен для домашней работы и очищения пространства от старых вещей. Традиционно ужин проводят в кругу семьи или соседей, считая, что громкое празднование убережет домашний костер от зла.

У кого именины 17 июня

Сегодня день ангела по новому календарю: Исмаил, Иосиф, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Савелий, Пелагея.

Именинники по старому стилю: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Мария, Марта, Марфа, София.