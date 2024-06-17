Анекдот дня: что скрывают одесские трамваи

Анекдот дня: что скрывают одесские трамваи

Всем привет и с понедельником! И пускай этот день, равно как и вся предстоящая неделя окажутся удачными и продуктивными. И в этом, конечно же, поможет утренняя порция позитива от «Одесской жизни».

И давайте-ка сегодня мы немного прокатимся в одесском трамвае – ведь там всегда есть и на что посмотреть, и чего послушать:

***
Одесса. Две дамы влезают в битком набитый трамвай, одна с передней площадки, другая – с задней.
– Сара, – кричит одна, – тебе есть на чем сидеть?
– Есть!
– А чего же ты стоишь?
– Так мест нет!

Случай в трамвае

***
Едут в трамвае по Молдаванке два старых еврея и проезжают мимо дома, где еще до революции когда-то был бордель. Один глубоко вздыхает. Второй поворачивается к нему и говорит:
– Вы мне будете рассказывать!

Стихотворение

***
Объявление в одесском трамвае: «Граждане! Не колупайте сиденья – бриллиантов там нет!»

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