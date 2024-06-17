Анекдот дня: что скрывают одесские трамваи

И давайте-ка сегодня мы немного прокатимся в одесском трамвае – ведь там всегда есть и на что посмотреть, и чего послушать:

***

Одесса. Две дамы влезают в битком набитый трамвай, одна с передней площадки, другая – с задней.

– Сара, – кричит одна, – тебе есть на чем сидеть?

– Есть!

– А чего же ты стоишь?

– Так мест нет!

***

Едут в трамвае по Молдаванке два старых еврея и проезжают мимо дома, где еще до революции когда-то был бордель. Один глубоко вздыхает. Второй поворачивается к нему и говорит:

– Вы мне будете рассказывать!

***

Объявление в одесском трамвае: «Граждане! Не колупайте сиденья – бриллиантов там нет!»

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