Свята 17 червня: День карате, День сміттяра та День крокодила

“Одеське Життя” розповідає про свята і події, які відзначають 17 червня 2024 року в світі і в Україні, а також про відомих людей, які народилися цього числа.
Всесвітній день карате
17 червня Україна та весь світ святкують Всесвітній день карате, відзначаючи включення цього виду спорту до Олімпійських ігор у Токіо 2020 року. Свято було засновано у 2017 році після оголошення у 2016 році про додавання карате до олімпійської програми разом з п’ятьма іншими видами спорту.
Всесвітній день теселяції
Цього ж дня також відзначається Всесвітній день теселяції, присвячений мистецтву мозаїчних візерунків, створених з геометричних фігур. Знайдена в природі та архітектурі, теселяція використовувалася людством протягом тисячоліть по всьому світу. Мета цього дня – підвищити обізнаність про мозаїку та заохотити до дослідження теселяції.
Всесвітній день сміттяра
Крім того, 17 червня – Всесвітній день сміттяра. Хоча деяким може здаватися, що це професійне свято недооцінене через глобальне недооцінення професії, важливо визнати зусилля тих, хто підтримує чистоту наших міст і селищ. Управління відходами йде далеко за рамки простого збору сміття. Джон Д. Арвуд, власник компанії з перероблення відходів, заснованої у 1997 році, ініціював це свято.
Всесвітній день боротьби з опустелюванням
Далі, 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою, важлива екологічна подія, ініційована ООН у 1995 році. Дата вшановує прийняття Конвенції ООН по боротьби з опустелюванням саме цього дня у 1994 році. Опустелювання та деградація земель ставлять екологічні та соціально-економічні виклики, часто змушуючи людей мигрувати через непридатну для використання землю.
Всесвітнiй день крокодила
Наостанок, 17 червня – Всесвітнiй день крокодила, ще одна значуща екологiчна подiя, створена для привернення уваги до проблеми зникнення крокодилiв через посилення урбанiзацiї, риболовлi та незаконного полювання. Крокодили грають важливу роль у пiдтриманнi екологiчного балансу, щ
Які історичні події стались 17 червня
- 1579 — англійський мореплавець Френсіс Дрейк під час навколосвітнього плавання висадився в районі Сан-Франциско і оголосив цей берег англійським володінням (Новий Альбіон).
- 1898 — Сенат США погодився на анексію Гаваїв.
- 1925 — у Женеві підписано Протокол про заборону застосування на війні отруйних, задушливих та інших подібних газів та біозасобів.
- 1940 — у Латвію та Естонію увійшли радянські війська.
- 1941 — віддано наказ верховного головнокомандувача збройних сил Німеччини розпочати здійснення плану «Барбаросса» з ранку 22 червня.
- 1950 — у Чикаго (США) лікар Річард Лоулер здійснив першу операцію з пересадки нирки людині.
- 1967 — Китай провів успішне випробування своєї першої водневої бомби.
- 1982 — президент США Рональд Рейган на виступі в Генеральній асамблеї ООН назвав СРСР «імперією зла».
- 1988 — у США відбулася прем’єра фільму «Червона спека» з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі.
- 2015 — масове вбивство 21-літнім американцем Діланом Руфом прихожан африканської методистської єпископальної церкви у Чарлстоні (Південна Кароліна, США) — загинуло 9 осіб, усі — темношкірі.
Хто народився 17 червня
- 1659 — Фаустино Боккі, італійський художник.
- 1682 — Карл XII Ґустав, король Швеції (1697—1718).
- 1691 — Джованні Паніні, італійський художник і архітектор.
- 1703 — Джон Веслі, засновник Методистської Церкви.
- 1797 — Поль Деларош, французький живописець.
- 1811 — Йоун Сіґурдссон, провідник незалежності Ісландії, автор ісландської конституції.
- 1818 — Шарль Гуно, французький композитор.
- 1882 — Ігор Стравинський, український композитор.
- 1911 — Віктор Некрасов, київський письменник, дисидент.
- 1929 — Тигран Петросян, радянський шахіст, дев’ятий чемпіон світу.
- 1939 — Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.
- 1943 — Джеймс Елліот, американський астроном.
- 1943 — Баррі Манілоу — американський піаніст, композитор та співак.
- 1953 — Іво Бобул, український співак.
- 1969 — Віктор Петренко, український фігурист, олімпійський чемпіон 1992 року.
- 1980 — Вінус Вільямс, американська тенісистка, семиразова чемпіонка турнірів Великого шолома в одиночному розряді, чотириразова олімпійська чемпіонка.