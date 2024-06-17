Свята 17 червня: День карате, День сміттяра та День крокодила

Всесвітній день карате

17 червня Україна та весь світ святкують Всесвітній день карате, відзначаючи включення цього виду спорту до Олімпійських ігор у Токіо 2020 року. Свято було засновано у 2017 році після оголошення у 2016 році про додавання карате до олімпійської програми разом з п’ятьма іншими видами спорту.

Всесвітній день теселяції

Цього ж дня також відзначається Всесвітній день теселяції, присвячений мистецтву мозаїчних візерунків, створених з геометричних фігур. Знайдена в природі та архітектурі, теселяція використовувалася людством протягом тисячоліть по всьому світу. Мета цього дня – підвищити обізнаність про мозаїку та заохотити до дослідження теселяції.

Всесвітній день сміттяра

Крім того, 17 червня – Всесвітній день сміттяра. Хоча деяким може здаватися, що це професійне свято недооцінене через глобальне недооцінення професії, важливо визнати зусилля тих, хто підтримує чистоту наших міст і селищ. Управління відходами йде далеко за рамки простого збору сміття. Джон Д. Арвуд, власник компанії з перероблення відходів, заснованої у 1997 році, ініціював це свято.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням

Далі, 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою, важлива екологічна подія, ініційована ООН у 1995 році. Дата вшановує прийняття Конвенції ООН по боротьби з опустелюванням саме цього дня у 1994 році. Опустелювання та деградація земель ставлять екологічні та соціально-економічні виклики, часто змушуючи людей мигрувати через непридатну для використання землю.

Всесвітнiй день крокодила

Наостанок, 17 червня – Всесвітнiй день крокодила, ще одна значуща екологiчна подiя, створена для привернення уваги до проблеми зникнення крокодилiв через посилення урбанiзацiї, риболовлi та незаконного полювання. Крокодили грають важливу роль у пiдтриманнi екологiчного балансу, щ

Які історичні події стались 17 червня

1579 — англійський мореплавець Френсіс Дрейк під час навколосвітнього плавання висадився в районі Сан-Франциско і оголосив цей берег англійським володінням (Новий Альбіон).

1898 — Сенат США погодився на анексію Гаваїв.

1925 — у Женеві підписано Протокол про заборону застосування на війні отруйних, задушливих та інших подібних газів та біозасобів.

1940 — у Латвію та Естонію увійшли радянські війська.

1941 — віддано наказ верховного головнокомандувача збройних сил Німеччини розпочати здійснення плану «Барбаросса» з ранку 22 червня.

1950 — у Чикаго (США) лікар Річард Лоулер здійснив першу операцію з пересадки нирки людині.

1967 — Китай провів успішне випробування своєї першої водневої бомби.

1982 — президент США Рональд Рейган на виступі в Генеральній асамблеї ООН назвав СРСР «імперією зла».

1988 — у США відбулася прем’єра фільму «Червона спека» з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі.

2015 — масове вбивство 21-літнім американцем Діланом Руфом прихожан африканської методистської єпископальної церкви у Чарлстоні (Південна Кароліна, США) — загинуло 9 осіб, усі — темношкірі.

Хто народився 17 червня