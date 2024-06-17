Свята 17 червня: День карате, День сміттяра та День крокодила

Свята 17 червня: День карате, День сміттяра та День крокодила

“Одеське Життя” розповідає про свята і події, які  відзначають 17 червня 2024 року в світі і в Україні, а також про відомих людей, які народилися цього числа.

Всесвітній день карате

17 червня Україна та весь світ святкують Всесвітній день карате, відзначаючи включення цього виду спорту до Олімпійських ігор у Токіо 2020 року. Свято було засновано у 2017 році після оголошення у 2016 році про додавання карате до олімпійської програми разом з п’ятьма іншими видами спорту.

Всесвітній день теселяції

Цього ж дня також відзначається Всесвітній день теселяції, присвячений мистецтву мозаїчних візерунків, створених з геометричних фігур. Знайдена в природі та архітектурі, теселяція використовувалася людством протягом тисячоліть по всьому світу. Мета цього дня – підвищити обізнаність про мозаїку та заохотити до дослідження теселяції.

Всесвітній день сміттяра

Крім того, 17 червня – Всесвітній день сміттяра. Хоча деяким може здаватися, що це професійне свято недооцінене через глобальне недооцінення професії, важливо визнати зусилля тих, хто підтримує чистоту наших міст і селищ. Управління відходами йде далеко за рамки простого збору сміття. Джон Д. Арвуд, власник компанії з перероблення відходів, заснованої у 1997 році, ініціював це свято.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням

Далі, 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою, важлива екологічна подія, ініційована ООН у 1995 році. Дата вшановує прийняття Конвенції ООН по боротьби з опустелюванням саме цього дня у 1994 році. Опустелювання та деградація земель ставлять екологічні та соціально-економічні виклики, часто змушуючи людей мигрувати через непридатну для використання землю.

Всесвітнiй день крокодила

Наостанок, 17 червня – Всесвітнiй день крокодила, ще одна значуща екологiчна подiя, створена для привернення уваги до проблеми зникнення крокодилiв через посилення урбанiзацiї, риболовлi та незаконного полювання. Крокодили грають важливу роль у пiдтриманнi екологiчного балансу, щ

Які історичні події стались 17 червня

  • 1579 — англійський мореплавець Френсіс Дрейк під час навколосвітнього плавання висадився в районі Сан-Франциско і оголосив цей берег англійським володінням (Новий Альбіон).
  • 1898 — Сенат США погодився на анексію Гаваїв.
  • 1925 — у Женеві підписано Протокол про заборону застосування на війні отруйних, задушливих та інших подібних газів та біозасобів.
  • 1940 — у Латвію та Естонію увійшли радянські війська.
  • 1941 — віддано наказ верховного головнокомандувача збройних сил Німеччини розпочати здійснення плану «Барбаросса» з ранку 22 червня.
  • 1950 — у Чикаго (США) лікар Річард Лоулер здійснив першу операцію з пересадки нирки людині.
  • 1967 — Китай провів успішне випробування своєї першої водневої бомби.
  • 1982 — президент США Рональд Рейган на виступі в Генеральній асамблеї ООН назвав СРСР «імперією зла».
  • 1988 — у США відбулася прем’єра фільму «Червона спека» з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі.
  • 2015 — масове вбивство 21-літнім американцем Діланом Руфом прихожан африканської методистської єпископальної церкви у Чарлстоні (Південна Кароліна, США) — загинуло 9 осіб, усі — темношкірі.

Хто народився 17 червня

  • 1659 — Фаустино Боккі, італійський художник.
  • 1682 — Карл XII Ґустав, король Швеції (1697—1718).
  • 1691 — Джованні Паніні, італійський художник і архітектор.
  • 1703 — Джон Веслі, засновник Методистської Церкви.
  • 1797 — Поль Деларош, французький живописець.
  • 1811 — Йоун Сіґурдссон, провідник незалежності Ісландії, автор ісландської конституції.
  • 1818 — Шарль Гуно, французький композитор.
  • 1882 — Ігор Стравинський, український композитор.
  • 1911 — Віктор Некрасов, київський письменник, дисидент.
  • 1929 — Тигран Петросян, радянський шахіст, дев’ятий чемпіон світу.
  • 1939 — Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.
  • 1943 — Джеймс Елліот, американський астроном.
  • 1943 — Баррі Манілоу — американський піаніст, композитор та співак.
  • 1953 — Іво Бобул, український співак.
  • 1969 — Віктор Петренко, український фігурист, олімпійський чемпіон 1992 року.
  • 1980 — Вінус Вільямс, американська тенісистка, семиразова чемпіонка турнірів Великого шолома в одиночному розряді, чотириразова олімпійська чемпіонка.
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