Потасовка в мэрии, автоподжог с пистолетом и заснеженный тихий центр: главные новости Одессы за 25 января

Вторник, 25 января 2022 года, запомнился «Одесской жизни» такими важными событиями.
Народный депутат Артем Дмитрук устроил драку с охранниками Одесского городского совета, которые на пропускали его на заседание земельной комиссии. Полиция открыла по данному факту уголовное производство.
Позже инцидент в одесской мэрии прокомментировала генпрокурор Ирина Венедиктова.
Свой «дебош» был в Черноморске: там мужчина сжег авто, размахивая при этом пистолетом. Выяснилось, что машина была его, а сделал это он «на спор».
Цена на хлеб в Одесской области в 2022 году не будет расти, а при благоприятных условиях и урожайности она может уменьшиться на 2 гривны. По крайней мере, так заверил зампредседателя Одесской облгосадминистрации Олег Муратов.
А еще мы рассказывали, как безопасно ездить по зимним дорогам, прогулялись по заснеженному тихому центру Одессы и вспомнили, как отмечали Татьянин день студенты в ХVІІІ-ХІХ веках.
Фото Марии Котовой
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