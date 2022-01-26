Потасовка в мэрии, автоподжог с пистолетом и заснеженный тихий центр: главные новости Одессы за 25 января

Народный депутат Артем Дмитрук устроил драку с охранниками Одесского городского совета, которые на пропускали его на заседание земельной комиссии. Полиция открыла по данному факту уголовное производство.

Позже инцидент в одесской мэрии прокомментировала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Свой «дебош» был в Черноморске: там мужчина сжег авто, размахивая при этом пистолетом. Выяснилось, что машина была его, а сделал это он «на спор».

Цена на хлеб в Одесской области в 2022 году не будет расти, а при благоприятных условиях и урожайности она может уменьшиться на 2 гривны. По крайней мере, так заверил зампредседателя Одесской облгосадминистрации Олег Муратов.

А еще мы рассказывали, как безопасно ездить по зимним дорогам, прогулялись по заснеженному тихому центру Одессы и вспомнили, как отмечали Татьянин день студенты в ХVІІІ-ХІХ веках.

Фото Марии Котовой

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