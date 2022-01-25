Хлеб в Одесской области может подешеветь на 2 грн

Цена на хлеб в Одесской области в 2022 году не будет расти, а при благоприятных условиях и урожайности она может уменьшиться на 2 гривны.

Об этом сообщил заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Олег Муратов в ходе сессии облсовета, передает «Суспільне. Одеса».

Хлеб может подешеветь уже в феврале

Такие условия предусмотрены в программе развития агропромышленного комплекса Одесской области. Цена может снизиться уже до конца февраля. За программу проголосовали 56 депутатов облсовета, сессия которого проходит в Одессе 25 января 2022 года.

— С начала текущего года возобновлено регулирование ценовое, государственное регулирование на хлеб массовых сортов. Это даст нам возможность, как минимум, не поднимать эту цену. И, при благоприятной возможности, уменьшить ее примерно на 10%, или от полутора до двух гривен за буханку наиболее известного одесского хлеба «Обеденный», – сказал Олег Муратов.

Производителей хлеба будут дотировать

К этой программе могут приобщиться все производители массовых сортов хлеба. Им будут компенсировать стоимость муки в размере 1500 грн за тонну. При цене 13 тысяч за тонну гривен будет компенсироваться 12-13%.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что о принятие программы, позволяющей сделать хлеб дешевле, рассказал руководитель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Тогда глава области рассказал о том, что цены на хлеб датировали и стабилизировали. По его словам, «Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов» будет производить муку, чтобы не возить ее из других регионов и не увеличивать цену. Ее, в свою очередь, будет закупать «Одесский хлебзавод №4» и выпекать хлеб, на который будут доступные цены.

Напомним, что помимо социальных сортов хлеба, Кабмин недавно ограничил максимальный размер розничных наценок на ряд имеющих социальное значение продуктов питания. В том числе: муку, масло, сахар, мясо курицы.

Также мы недавно рассказывали, что за прошлый год стоимость продуктов питания, по данным официальной статистики, выросла в регионе на 10%.

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