Нардеп Дмитрук подрался с охраной мэрии: есть пострадавшие

Народный депутат Артем Дмитрук устроил драку с охранниками Одесского городского совета, которые на пропускали его на заседание земельной комиссии горсовета.

25 января в Одесском городском совете должно было состояться заседание земельной комиссии. На него хотели пройти журналисты, общественники и нардеп Артем Дмитрук. Но охрана мэрии их не пропускала, вопреки законным требованиям.

Тогда Артем Дмитрук, прорвался через ряды охранников и, пробежавшись по столам, все же попал в помещение.

Чтобы навести порядок, была вызвана полиция. Сообщается, что пострадали три охранника горсовета. Одного даже хотели госпитализировать, но потом он от госпитализации отказался.

На сегодняшней комиссии должен был рассматриваться вопрос землеотвода части территории санатория «Аркадия» — последнего оздоровительного учреждения, оставшегося в этом районе.

Общественники и Дмитрук выступают против землеотвода, считая, что всей землей санатория и дальше должно распоряжаться оздоровительное учреждение. В противном случае есть угроза, что там построят очередной высотный жилой комплекс.

После того, как страсти немного утихли, земельная комиссия продолжила работу. Депутат Дмитрук остался в зале и ведет оттуда прямую видеотрансляцию, чтобы сделать работу комиссии прозрачной для общественности.

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