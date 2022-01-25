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В Черноморске мужчина сжег на спор собственную машину, размахивая при этом пистолетом

В Черноморске мужчина сжег на спор собственную машину, размахивая при этом пистолетом

Телеграм-каналы Одессы распространили запись, на которой мужчина поджигает на улице автомобиль.  При этом в руках у него прохожие видели предмет, похожий на пистолет. И спустя день появилось видео уже от самого поджигателя.

Рецепты

На видео от очевидцев видно, как к автомобилю Hyundai Sonata подходит неизвестный мужчина с канистрой бензина, обливает машину и поджигает, затем уходит, держа в руках пистолет.

Первоначально все думали, что он поджег чужой автомобиль из мести или хулиганских побуждений. Но сутки спустя появилось другая видеозапись, авторства самого поджигателя. На ней он объясняет, что машина его, а поджог он ее из-за спора.

Моя тачка че хочу то и делаю !

Вопросы есть ?

Если да то

Могу помочь как двигаться по жизни человеком не зависимым и в СВОЙ кайф !😂💪. Это был спор

— написал мужчина в комментарии к видео (орфография автора сохранена).

Рыночная стоимость подобных автомобилей в Украине от 7 до 9 тысяч долларов. После того как автомобиль запылал, автор ролика попробовал еще и расстрелять машину из пистолета. Но тот никак не мог выстрелить из-за осечек. И лишь в перед тем как ретироваться, мужчине удалось сделать выстрел или два. Был пистолет боевым, или это устройство для отстрела резиновых пуль, неизвестно.

Сожжение и расстрел авто случились возле очистных сооружений Черноморска.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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