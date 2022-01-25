Вождение в гололед: как безопасно ездить по зимним дорогам

Зима в Одессе короткая, поэтому многие водители не знают, как правильно ездить в гололед. Но вместо того, чтобы временно пересесть на общественный транспорт, одесситы выезжают на скользкую дорогу, в надежде что все обойдется. Количество ДТП в такие дни всегда увеличивается.

Давайте разберемся, какие существуют правила езды в гололед.

Где чаще всего появляется гололед на дорогах?

В тех местах, где собирается вода. Это широкие обочины, низины, мосты и туннели. Во время оттепели там образуются лужи, которые замерзают и становятся очень опасными. На мостах и эстакадах лед появляется намного раньше, поэтому не делайте резких движений рулем.

Внимательно смотрите на дорогу перед светофором, перекрестком, пешеходным переходом и возле остановок общественного транспорта. В этих местах всегда скользко из-за того, что постоянно тормозят автомобили и ходят пешеходы. Снижайте скорость до минимума.

Не пугайте пешеходов, они могут поскользнуться и упасть. Старайтесь не сигналить и не «моргать» фарами. Дождитесь пока человек перейдет дорогу, не пытайтесь проскочить перед или за ним. Всегда есть риск, что пешеход потеряет равновесие на скользкой дороге.

Как тормозить в гололед?

В гололед стоит тормозить двигателем, по-возможности не нажимая на педаль тормоза. На механической коробке это просто — достаточно «скидывать» передачи от высокой к низкой, то есть от четвертой к первой скорости. А вот на автомате, торможение двигателем возможно, если предусмотрены особые режимы — D1 (L) или D2. Это принудительное включение пониженной передачи для езды в гололед и под уклоном.

Для экстренного торможения в гололед специалисты советуют нажимать на педаль тормоза резкими ритмичными ударами. Если вы задержите ногу на педали тормоза подольше, то автомобиль может потерять управление и уйдет в занос.

Как выйти из заноса в гололед?

Это зависит от того, какой у вас привод — передний или задний. У автомобилей с передним приводом (а их большинство) есть некоторое преимущество в гололед. Передние ведущие колеса меньше буксуют и легче выходят из обледенелой колеи. Но в поворотах на скользкой дороге их заносит не меньше, чем автомобили с задним приводом. Разница только в том, как выходить из заноса в гололед:

Выход из заноса на автомобиле с передним приводом . Если машина не реагирует на поворот руля и уходит в сторону, то можно немного прибавить обороты двигателю. Колеса необходимо выровнять, а это значит, что руль нужно повернуть в сторону заноса. Это сложный психологический момент, ведь во время заноса большинство людей отпускают педаль газа и стараются максимально вывернуть руль в поворот. А это может усугубить ситуацию, машина начнет вращаться.

. Если машина не реагирует на поворот руля и уходит в сторону, то можно немного прибавить обороты двигателю. Колеса необходимо выровнять, а это значит, что руль нужно повернуть в сторону заноса. Это сложный психологический момент, ведь во время заноса большинство людей отпускают педаль газа и стараются максимально вывернуть руль в поворот. А это может усугубить ситуацию, машина начнет вращаться. Выход из заноса на автомобиле с задним приводом. В этом случае необходимо сбросить обороты и быстро (но не резко) вывернуть руль в сторону заноса. После этого маневра зад автомобиля должно занести в противоположную сторону. Сбавьте обороты и плавно поверните руль в сторону поворота, чтобы выровнять машину. Нужно иметь стальные нервы и выдержку, иначе автомобиль начнет вращаться по своей оси.

В повороте не стоит нажимать на педаль тормоза и выжимать сцепление, иначе вас выбросит с дороги. Чтобы машину не заносило в поворотах, сбавляйте скорость заблаговременно.

Что делать, если получили травму во время ДТП в Одессе?

За медицинской помощью можно обратиться в следующие травматологические отделения:

Приморский район . Городская больница № 5 (Круглосуточно), Одесса, ул. Троицкая, 38, телефон +38 (048)700-00-54

. Городская больница № 5 (Круглосуточно), Одесса, ул. Троицкая, 38, телефон +38 (048)700-00-54 Малиновский район . Городская больница № 1, Одесса, ул. Мясоедовская, 32, телефон +38 (048)793-73-61

. Городская больница № 1, Одесса, ул. Мясоедовская, 32, телефон +38 (048)793-73-61 Киевский район . Городская больница № 8 (с 8 до 15), Одесса, Фонтанская дорога, 110, телефон +38 (048) 263-05-01 / Консультативно-диагностический центр № 20 (с 08 до 19), Одесса, ул. Левитана, 62, телефон +38 (048) 705-88-23

. Городская больница № 8 (с 8 до 15), Одесса, Фонтанская дорога, 110, телефон +38 (048) 263-05-01 / Консультативно-диагностический центр № 20 (с 08 до 19), Одесса, ул. Левитана, 62, телефон +38 (048) 705-88-23 Суворовский район. Консультативно-диагностический центр № 29 (Круглосуточно), Одесса, пр-т. Добровольского, 100, телефон +38 (048) 754-90-18 / Городская больница №11 (Круглосуточно), Одесса, ул. Ак. Воробьева, 5 г, телефон +38 (048) 793-23-85

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