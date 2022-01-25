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«Имейте совесть»: генпрокурор прокомментировала выходку одесского нардепа Дмитрука (видео)

«Имейте совесть»: генпрокурор прокомментировала выходку одесского нардепа Дмитрука (видео)

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала потасовку в одесской мэрии, которую устроил народный депутат Артем Дмитрук на заседании земельной комиссии.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Так, комментируя видео инцидента, генпрокурор отметила, что на первый взгляд может показаться, «что это отрывок из какого-то фильма о гангстерах, а актер отрывается от погони после ограбления банка».

«Однако нет – это реальная сцена переговоров украинского парламентария с представителями общины г. Одессы. Сведения безотлагательно внесены в ЕРДР, и мы обязательно разберемся: кто, когда и при каких обстоятельствах все это сделал»,

– пишет Венедиктова.

Кроме того, она обратилась к чиновникам и депутатам, представляющим украинские органы власти, и напомнила, что сейчас за ними «очень внимательно наблюдают из всех уголков планеты».

«Мы на страницах всех передовых изданий, поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно! Имейте совесть»,

– призывает генпрокурор.

Напомним, сегодня, 25 января 2022 года, в Одесском горсовете случился неприятный инцидент: нардеп Артем Дмитрук устроил драку с охранниками горсовета, которые на пропускали его на заседание земельной комиссии. Тогда Артем Дмитрук, прорвался через ряды охранников и, пробежавшись по столам, все же попал в помещение.

В результате возникла потасовка, в которой пострадали 10 человек. В их числе – 80-летний академик Вячеслав Колин. Еще двое людей оказались в больнице с переломом челюсти и с закрытой черепно-мозговой травмой.

В полиции квалифицировали произошедшее как хулиганство и открыли по данному факту уголовное производство.

Ранее Артема Дмитрука исключили из фракции партии президента «Слуга народа». Также сообщалось, что он вступил в новое межфракционное объединение в парламенте экс-спикера Дмитрия Разумкова.

Видео с Facebook-страницы Ирины Венедиктовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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