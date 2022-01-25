Новости Одессы и Одесской области

Полиция начала расследование драки в мэрии: нардепа Дмитрука могут обвинить в хулиганстве

Полиция начала расследование драки в мэрии: нардепа Дмитрука могут обвинить в хулиганстве

25 января в здании одесского горсовет народный депутат Артем Дмитрук подрался с охраной учреждения. Полиция открыла по факту уголовное производство.

Рецепты

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Полицейскими предварительно установлено, что столкновение произошло между депутатом Верховной Рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которая не пропустила сопровождавших народного избранника людей в зал заседаний.

В результате конфликта пострадали три охранника.

Сейчас на месте работают полицейские, опрашивающие свидетелей и участников конфликта и проводящие первоочередные следственные действия.

Событие квалифицировано как хулиганство по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок на месте происшествия.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Народный депутат Артем Дмитрук устроил драку с охранниками Одесского городского совета, которые на пропускали его на заседание земельной комиссии горсовета. Пострадали три человека. А заседание, в итоге, все равно продолжилось.

Еще новости Одессы об Артеме Дмитруке:

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить