Полиция начала расследование драки в мэрии: нардепа Дмитрука могут обвинить в хулиганстве

25 января в здании одесского горсовет народный депутат Артем Дмитрук подрался с охраной учреждения. Полиция открыла по факту уголовное производство.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.
Полицейскими предварительно установлено, что столкновение произошло между депутатом Верховной Рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которая не пропустила сопровождавших народного избранника людей в зал заседаний.
В результате конфликта пострадали три охранника.
Сейчас на месте работают полицейские, опрашивающие свидетелей и участников конфликта и проводящие первоочередные следственные действия.
Событие квалифицировано как хулиганство по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок на месте происшествия.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Народный депутат Артем Дмитрук устроил драку с охранниками Одесского городского совета, которые на пропускали его на заседание земельной комиссии горсовета. Пострадали три человека. А заседание, в итоге, все равно продолжилось.
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Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
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