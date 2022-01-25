Январь по-одесски: заснеженный тихий центр (фоторепортаж)

Начинается год зимой, зимой и заканчивается. А нынешняя одесская зима уже не в первый раз доказывает, что она таки зима. Ах, этот заснеженный тихий центр!.. То ахаешь от восторга, то ругаешься, потому как в некоторых местах не пройти. И все же главное – красота!

Прошлись мы по тихому центру города – Елисаветинской и Пастера, Нежинской и переулку Маланова, Княжеской и Ольгиевской. И на Новый базар заглянули, и еще рядом прошлись. И вот смотришь на всю эту белоснежно-холодную красоту, которая умудряется сделать знакомые улицы незнакомыми, арт-объекты – преображенными, и поневоле восхищаешься.

Ну в самом деле, даже птичьи кормушки приобрели статус арт-объектов под снегом, а привычные уличные картинки словно прошли большое испытание фотошопом…

Транспорт ходит исправно, некоторые места более чем проходимы, некоторых так и не коснулась метла-лопата коммунальщиков.

И все же самый распространенный «живой кадр» на улице – это как раз человек с метлой или лопатой, а часто с тем и другим вместе. На Новом базаре даже выставлены эти древние и вечные наши инструменты – пользуются спросом.

Ну а сам тихий центр еще больше притих, и есть целые кварталы, которые словно и не одесские, и еще раз убеждаешься: снегопад – большой-большой художник.

Торопятся себе люди по делам, прибирают снег у порогов, покупают продукты, и по дороге многие подкармливают птичек-кошечек-собачек.

И, конечно же, любуются одесситы выпавшей белоснежной красотой: такое волшебство зима Одессе дарит ненадолго…

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