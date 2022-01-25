Татьянин день: как в ХVІІІ-ХІХ веках студенты отмечали неформальный праздник

В принципе, считается, что латынь – очень интеллигентный язык. Но как неинтеллигентно поступили древние римляне, когда придумали слово «сессия (sessio)». Это вам скажет каждый студент. Зайдите сейчас в любой вуз, и вас встретит воодушевляющий лозунг: «Сдадим удовлетворительные знания на «хорошо» и «отлично»!». Пусть лозунг не написан при входе, зато он написан на лицах сдающих.

И при этом настроение предельно праздничное. Так ведь приближается Татьянин день, пусть не узаконенный праздник, но, как говорят нынешние студенческие авторитеты: «Праздник в законе!».

С розгами, как по писанному

В середине ХVІІІ века матушка императрица Елизавета Петровна поручила графу Ивану Ивановичу Шувалову заведовать образовательными заведениями России. Но, понятное дело, у того была ещё и родная матушка, звали которую Татьяна. Очень она была строптива, о себе бог знает что мнила. А тут как раз архитекторы расстарались и построили Московский университет.

И тогда Шувалову пришла в голову блестящая идея: «Подам-ка я императрице указ об открытии университета в день Святой великомученицы Татианы! А матушку порадую, дескать, это в честь её именин, которые как раз 12 генваря, открывают университет». И тут же сел писать указ.

Надо сказать, что матушка Шувалова его инициативу приветствовала, прямо сказала:

— Ванечка, ты с этим делом не тяни, а то я могу и розги взять!

Так что 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года прошёл первый молебен в университетской Татьяниной церкви, и стала Татьяна покровительницей университета, а заодно и студенчества. А день 25 января стал праздником, причём не только студентов, но и окончивших университетский курс учёных мужей. Так и повелось из года в год.

Одесса – Южная Пальмира – третий город империи, чувствовала, что она ничем не хуже столиц северных — даже лучше, потому что могла рождать не только собственных Платонов и Невтонов (см. М.В. Ломоносова), но ещё и быстрых разумом Шнеерзонов. Потому в 1865 г. в Одессе было решено, что самое время и у нас открывать университет.

Логика была до смешного проста: если не открыть для студентов университет, то где студентам праздновать — не учиться же?! Проблема была решена быстро: на базе Ришельевского лицея открыли Новороссийский университет. Историки утверждают, что он открылся 1 мая 1865 года. Хотя нынешние студенты и преподаватели университета, глядя на его корпуса, на его общежития, на стены его аудиторий, полагают, что историки ошиблись. Похоже, Одесскому университету на пару веков больше. Это сразу в глаза бросается, вернее, со стен падает.

Итак, разберёмся, как жили студенты раньше.

Юристы-идеалисты

О студентах, скажем, начала прошлого века писано много. Но нам интересен взгляд одесского студента. И знаете, такой студент нашёлся — Аминад Петрович Шполянский, малоизвестный нам, но фантастически популярный в парижской эмиграции поэт, скрывшийся под псевдонимом Дон-Аминадо, которого Марина Цветаева ставила в литературном плане выше себя. Это именно он в своих воспоминаниях рассказывает нам о себе: «Да будет вам известно: в начале века в императорском Новороссийском университете в Одессе, на Преображенской улице, и на юридическом факультете, само собой разумеется, появился новый студент».

Видимо, тогда не мыслили молодые люди иной стези. И сегодня, судя по конкурсу на юрфак университета, нынешние абитуриенты не мыслят. Интересно, одинаковые ли помыслы были тогда и теперь?

«Нисколько не кокетничая и ни в какой мере перед потомством не прихорашиваясь, надо сказать, что тяга на юридический заключала в себе все признаки наивного идеализма и искреннего бескорыстия». С каким отвращением должен читать эти строки судья-посивач Зварич, если бы кто-нибудь по приколу в камеру, где ныне Зварич пребывает, подсунул эти воспоминания студента юрфака Новороссийского университета Шполянского.

Да, духовно бедно жили в те далёкие времена. Что вы хотите — идеалисты! Сегодня мы, материалисты, это понимаем. Разве тогда была жизнь?! Ни тебе крутых прикидов, ни разумных откатов, ни отмывания налички. Просто диву даёшься, о чём тогда в начале прошлого века они думали. Чему вообще их учили?!

И всё же те студенты мало чем отличались от нынешних. Величественные и гулкие коридоры юридического факультета на Преображенской (нынешняя научная библиотека университета) гудели, как и сегодня. Правда, студентам юрфака полагалась обязательная форма: куртки и фуражки. Что, впрочем, не всегда выполнялось — студенты этого факультета были самыми необеспеченными (как это сегодня звучит непривычно!).

Зато как язвительны и непреклонны суждения студентов. О преподавателях — «гоголевские типы». О Новороссийском университете — «самый мрачный в империи». Мрачный взгляд студента — как это знакомо и понятно! Что вы хотите, вечер перед экзаменом по римскому праву проведен не в читалке, а в городском театре, где в полумраке зала на подлокотнике кресла нежданная встреча с рукой пока ещё незнакомой соседки. Но разве это не повод познакомиться?! А после спектакля пирожные у Либмана, потом бокал шампанского у Фанкони. Но часы неумолимо бегут — уж полночь близится. И сразу мысль мрачнее тучи: «Боже, завтра экзамен!».

Ранее мы рассказывали о том, какими были одесские студенты полтора века назад.

Это праздник со стаканом на губах

Но не будем о грустном, будем о праздничном — Татьянин день и одесским студенчеством был подхвачен сразу, как и его традиции. Даже полицейское начальство нижним чинам выдавало строгий наказ: «Студентов не трогать, пущай гуляют. Один день можно».

В шесть вечера обычная жизнь в городе от греха подальше затихала. На улицах мелькали только одни форменные студенческие фуражки. Кто в трактир, а кто в ресторацию пошикарней. Там к встрече студентов готовились особо: всё дорогое и ценное выносилось. Знали, студент гуляет по полной программе. Хотя программа была традиционная: много шампанского, которое резко сменяла водочка — потому её, родимую, заготавливали впрок.

В Татьянин день поднимались тосты за всех и за вся. Здесь же и профессора в штатском. Трезвого профессора не жаловали, могли и «обидеть». Зато когда наставник при положении риз, его водружали в кресле на стол и начинали славить и чествовать. Вот вам и демократический рецепт беспроигрышного пиара — это к слову.

Под утро швейцары ресторанов отчаянных гуляк укладывали на пролётки штабелями, как дрова, не забывая подписать мелом на спинах адрес, чтобы не перепутать, куда везти дрова.

Дежурные лихачи имели огромный опыт по этой части. Не сомневайтесь: к полудню следующего дня и студент, и профессор просыпались в собственных постелях, хотя и жестоко мучаясь. Но так же и Татьяну мучили жестокие римляне, потому и звалась она великомученицей. Хотя куда там её страданиям до утренней побудки её почитателей! Но мочёная брусника (а ещё лучше рассол из погреба) облегчали мучения. Главное, по стеночке до ближайшего трактира доползти, а уж там лекарство имелось. Рецепт наидревнейший: лечить подобное подобным. А иначе никак, подумайте сами: что ж это за праздник, если на следующий день не стыдно?!

В описаниях празднования Татьянина дня обычно больше всего повествовалось о том, как много было выпито и как кто куролесил. В одном из фельетонов в одесской газете даже было писано: «В этом году выпито всё, кроме Чёрного моря, и то благодаря тому, что оно нынче замёрзло». Да, крепок был студент. Так и профессор, вспомнив студенческую молодость, не отставал. Ибо в умах передовых людей того времени жили революционные по духу лозунги типа: «Потребляющие минеральную воду — враги трудовому народу!».

Увы, после революции 1917 г. «архаичная и бессмысленная Татьяна» была запрещена и забыта, а достойной комсомольской богини взамен не нашлось. Только в 90-е годы вдруг кто-то вспомнил, что был некогда такой праздник, жила такая славная студенческая традиция, благодаря которой, может, и стал славен университет. Захотелось традицию возродить. Причём так сильно захотелось, что и другие вузы стали переименовывать себя в университеты. Так ведь и у них была душа, а она горела. Министерство образования на то глаза закрыло и себе налило.

Правда, вначале кое-кто сомневался:, а готовы ли сегодняшние студенты гулять в Татьянин день? Но вопрос, согласитесь, глупый. Всегда готовы!

Ранее мы рассказывали об истории Ришельевского лицея: розги для дворян и аббат-директор.

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