Новости Одессы и Одесской области

Посленовогодье, новый дворец спорта и КВНовская премия: главные новости Одессы за 11 января

Посленовогодье, новый дворец спорта и КВНовская премия: главные новости Одессы за 11 января

Вторник, 11 января 2022 года, запомнился «Одесской жизни» такими важными событиями в Одессе и Одесской области.

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Новый год одесситы встретили, Рождество отпраздновали, а тут погода решила напомнить, что в Одессе таки зима. Ну чтобы эти январские погодные плюсы «за десять градусов» никого с толку больше не сбивали.

В Одессе начинают строить новый Дворец спорта. Одесская ОГА утвердила проект и начала прием заявок от потенциальных подрядчиков.

А вот ранее обрушившееся здание на улице Косвенной, 27 собираются сносить и уже огородили забором.

В течение 2021 года одесские полицейские составили 7514 протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения.

А на выезде из Одессы вечером 11 января случилось жуткое «пьяное» ДТП: водитель фуры, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и буквально расплющил легковой автомобиль Skoda Octavia. Его водитель погиб на месте.

Преображенный одесский Новощепной ряд ожил: по нему снова пустили трамваи. Пока это вагоны с надписью «аварийный»: они лишь испытывают новые рельсы. И вообще – что и как в посленовогоднем Новощепном ряду?

За 10 дней одесситы сдали в пункты приема уже полтысячи елок – их обменивают на сладости.

А 13 января в Одессе снова вручат премию имени знаменитого КВНщика Яна Гельмана. Несколько лет назад ее учредила команда КВН «Джентльмены Одесского университета» в память о своем художественном руководителе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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