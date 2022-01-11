Одесские патрульные сообщили, сколько пьяных водителей они оштрафовали и сколько те заплатили

В течение 2021 года одесские полицейские составили 7514 протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения.

В течение 2021 года одесские полицейские составили 7514 протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения.

Водители, напоминаем об ответственности за управление в состоянии опьянения:

по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра состояния опьянения) КУоАП — штраф 17 000 грн с лишением права управления на 1 год;

по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП — штраф 34 000 грн с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием ТС или без такого или админарест на 10 суток с возмездным изъятием ТС или без такового;

по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие за год управления в состоянии опьянения) КУоАП — штраф 51 000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;

по ч. 4 ст. 130 (Применение лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП — штраф 34000 или административный арест сроком 15 суток, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

В патрульной полиции напоминают водителям, что алкоголь и руль – несовместимы, и просят управлять ответственно!

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о пьяном 20-ти летнем водителе, который на перекрестке Мясоедовской и Разумовской на машине Toyota поехал на красный, врезался в Ford Transit, по иннерции вылетел на тротуар и там сбил двух детей, 11 и 12 лет.

Нередко пьяные водители провоцируют масштабные аварии с участием многих автомобилей. Так, один из них повредил сразу шесть машин. Другой — три автомобиля и электроопору.

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