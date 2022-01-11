Одесский Новощепной ряд: испытание трамваем и немного проблем (фоторепортаж)

Преображенный одесский Новощепной ряд ожил: по нему снова пущены трамваи. Пока это вагоны с надписью «аварийный»: они лишь испытывают новые рельсы. Многие люди принимают их издали за «настоящие». По новым рельсам пробно следуют сразу несколько вагонов, это пока только обкатка, а мы прошлись по посленовогоднему Новощепному, старому и обновленному, узнавая, «что и как».

Одесский Новощепной ряд оживает после ремонтного «затишья»

Как сообщала «Одесская жизнь», в скором времени по Новощепному ряду будет следовать трамвай 11-го маршрута, который соединит Старосенную площадь с Алексеевской.

На углу с Преображенской и Новощепного ряда установлено новое ограждение — вероятно, чтобы авто и прочий транспорт здесь не проезжал.

Между тем, Новощепной ряд, как мы убедились, тверд в некоторых своих «устоях». Нет, торговли здесь нет, и он больше никак не барахолка, не старая одесская клоака, каким был раньше. Но в том факте, что он превратился в стоянку, мы снова убедились, как и осенью прошлого года. И в этом смысле новейшая история Новощепного ряда дружно соседствует со вчерашним днем.

Одесский Новощепной ряд: было-стало

Конечно, сегодня его не узнать. Кстати, сейчас многие предпочитают именно по Новощепному ряду следовать и к Привозу, и к Преображенской, и в другую сторону — к Старосенной площади.

Кроме новых трамвайных путей, новой плитки и прочих новшеств, здесь появились и два новых остановочных комплекса. Один из них (ближе к Старосенной площади) — в полном порядке, второй (ближе к Преображенской) по-прежнему без сидений.

Даже учитывая тот факт, что по обеим сторонам Новощепного ряда у нас образовалась стоянка, да и многие машины следуют себе привычно и по рельсам, здесь все еще довольно тихо. Оживление в историческом ряду начинается в районе двух строительных рынков.

«Картинку» обновленного Новощепного ряда пока очень портит и строительный забор, который тянется вдоль Новощепного ряда у Привоза. Впрочем, часть забора, ближе к Екатерининской, уже давно убрана: здесь нас встречают ряды новых торговых павильонов Привоза. Красота!

Напомним, капитальный ремонт Новощепного ряда включал не только замену рельс и дорожного покрытия. Здесь проложены новые сети электроснабжения, газопровода, водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализаций и т.д.

И самое время вспомнить, как выглядел старый одесский Новощепной ряд, бывшая улица Эстонская, еще каких-то пару лет назад.

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