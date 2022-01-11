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В Одессе вручат премию имени знаменитого КВНщика: за дела во благо и славу Одессы

В Одессе вручат премию имени знаменитого КВНщика: за дела во благо и славу Одессы

13 января 2022 года в 13.00 в Золотом зале Литературного музея (Ланжероновская, 2) состоится вручение Премии имени Яна Гельмана.

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Премия имени Яна Гельмана — ежегодная церемония вручения наград, учрежденная и проводимая командой КВН «Джентльмены Одесского университета» в память о своем художественном руководителе — сценаристе, драматурге, легендарном чемпионе КВН.

Премию имени Яна Гельмана вручают одесситам, прославившим родной город

Премия вручается за достижения, осуществленные во благо и во славу Одессы, и проводится с 2019 года. Лауреатами премии становятся одесситы, которые внесли весомый вклад в культуру и развитие нашего города.

В новом, 2022 году, на премию были номинированы 13 кандидатур, за каждую из которых проголосовали члены команды «Джентльменов». По итогам голосования были выбраны 5 лауреатов, набравшие наибольшее количество голосов. Их имена одесситы узнают во время вручения наград.

  • В 2019 году ими стали: журналист Евгений Голубовский, скульптор Михаил Рева, преподаватель Павел Виктор, поэт Михаил Векслер, авторская группа «Юмористичсеской карты Одессы» (Александр Завелион, Игорь Лосинский, Анатолий Пикман);
  • В 2020 — актер Игорь Кнеллер, пианист Сергей Терентьев, бизнесмен Анатолий Кавун, продюсер Игорь Покровский, слесарь Сергей Ермаков;
  • В 2021 году церемония не проводилась из-за карантинных ограничений.

Традиция вручать ежегодную Премию имени Яна Гельмана дает возможность подчеркнуть заслуги людей, искренне и упорно стремящихся обогатить настоящее и будущее Одессы яркими событиями, привнести в ее историю нечто новое и созидательное. А также подчеркнуть значимость таланта и энтузиазма, преданность родному городу, сопричастность его жизнелюбивой сущности.

Именно этими качествами обладал сам Ян Гельман, притягивающий к себе людей своим безукоризненным чувством юмора и феноменальной харизмой.

«Одесская Жизнь» уже рассказывала о том как прошла первая церемония вручения премиии имени знаминитого КВНщика.

И о вручении второй по счету премии мы также сообщали: Самым креативным одесситам вручили премию имени Гельмана.

Напомним, что Ян Гельман умер в результате несчастного случая в ноябре 2012 года. Впрочем, многие до сих пор считают, что знаменитый одессит стал жертвой убийства.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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