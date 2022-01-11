Жесткое ДТП под Одессой: пьяный дальнобойщик раздавил легковушку вместе с водителем (фото)

Сегодня вечером, во вторник, 11 января, на Николаевской дороге на выезде из Одессы, в районе «Севертранса» случилось страшное ДТП: водитель фуры, не справившись с управлением, буквально раздавил легковой автомобиль Skoda Oktavia.

По данным областного управления полиции, водитель грузовика Renault выехал на встречную полосу, где протаранил столб и врезался в «Шкоду», за рулем которой находился 58-летний одессит. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте.

Также в результате аварии механические повреждения получили еще два авто, оказавшиеся рядом в момент ДТП. Находившиеся в них люди не пострадали.

На месте ЧП работают правоохранители.

Как сообщают в Телеграм-каналах очевидцы, дальнобойщик был «в стельку» пьян – он сильно шатался и вел себя неадекватно.

По информации полиции, водителя фуры задержали и сейчас он проходит медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото с Телеграм-канала Xydessa