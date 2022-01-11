На Косвенной оградили здание забором: оно разваливается

Здание расположено в Одессе по адресу ул. Косвенная, 27. Какое-то время назад дом просто стал разваливаться. Чтобы обезопасить прохожих, его обнесли забором.

Впрочем, если верить словам рабочих, которые устанавливали забор, установка этого сооружения продиктована не безопасностью тех, кто проходит по тротуару, а тем, что дом будут сносит.

Что касается состояния старинного здания – оно плачевное. С фасадных стен сыпется декор и штукатурка, крыша местами провалилась, обрушилась часть межэтажных перекрытий.

Поэтому забор там точно необходим. А дом действительно лучше снести. Восстановлению здание не подлежит да и историческим его назвать сложно. Внешне дом напоминает промышленное здание середины 20 века.

А картографические сервисы определяют его просто как административное здание. Стоит добавить: здание, которое давно пустует и разваливается просто на глазах.

Недавно «Одесская Жизнь» писала об Главпочтампте, что его фасад когда-то был одним из украшений города, но сейчас его здание «болеет»: фасад буквально разваливается по всей площади.

Только в прошлом, 2021 году, мы сообщали о двух случаях масштабных обрушений элементов фасада:

В центре Одессы обвалилась часть фасада Главпочтамта (видео)

У одесского Главпочтамта обвалился карниз: куски огромные

Впрочем, сносить из-за этого памятник архитектуры на Садовой, 10 никто не планирует, наоборот, Одесский Главпочтамт собираются отреставрировать и уже объявлен тендер.

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