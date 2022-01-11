Новости Одессы и Одесской области

На Косвенной оградили здание забором: оно разваливается

На Косвенной оградили здание забором: оно разваливается

Здание расположено в Одессе по адресу ул. Косвенная, 27. Какое-то время назад дом просто стал разваливаться. Чтобы обезопасить прохожих, его обнесли забором.

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Впрочем, если верить словам рабочих, которые устанавливали забор, установка этого сооружения продиктована не безопасностью тех, кто проходит по тротуару, а тем, что дом будут сносит.

Что касается состояния старинного здания – оно плачевное. С фасадных стен сыпется декор и штукатурка, крыша местами провалилась, обрушилась часть межэтажных перекрытий.

Поэтому забор там точно необходим. А дом действительно лучше снести. Восстановлению здание не подлежит да и историческим его назвать сложно. Внешне дом напоминает промышленное здание середины 20 века.

А картографические сервисы определяют его просто как административное здание. Стоит добавить: здание, которое давно пустует и разваливается просто на глазах.

Недавно «Одесская Жизнь» писала об Главпочтампте, что его фасад когда-то был одним из украшений города, но сейчас его здание «болеет»: фасад буквально разваливается по всей площади.

Только в прошлом, 2021 году, мы сообщали о двух случаях масштабных обрушений элементов фасада:

В центре Одессы обвалилась часть фасада Главпочтамта (видео)

У одесского Главпочтамта обвалился карниз: куски огромные

Впрочем, сносить из-за этого памятник архитектуры на Садовой, 10 никто не планирует, наоборот, Одесский Главпочтамт собираются отреставрировать и уже объявлен тендер.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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