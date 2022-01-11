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В Одессе начинают строить новый Дворец спорта: каким он будет

В Одессе начинают строить новый Дворец спорта: каким он будет

Новая главная спортивная арена Одессы будет иметь три этаже, различные игровые и тренажерные залы, и сможет одновременно принимать до 3 тысяч зрителей.

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10 декабря 2021 года Одесская ОГА утвердила проект нового Дворца спорта, который построят по адресу ул. Центральный аэропорт 2б. А уже сегодня в электронной системе государственных закупок «Прозорро» появилась информация о приеме заявок строительство арены.

Кстати, на ее возведение государство готово потратить 758 млн 243 тыс 500 грн. Но в процессе торгов цена должна снизиться. Что касается проекта сооружения, то он уже готов. Его разработка обошлась в 8,6 млн грн. проектированием занималась компания «Гипроград Плюс».

Каким же будет Новый дворец спорта в Одессе?

Исходя из поставленных перед проектировщиками задач, на новой спортивной арене разместятся:

  • на первом этаже фойе и большой зал;
  • на втором — тренажерный зал и помещение для занятий борцов;
  • на третьем — универсальный зал и конференц-зал на 45 мест.
  • Также будет выполнено благоустройство территории вокруг спорткомплекса.

На новой спортивной арене планируют проводить соревнования по таким видам спорта:

  • баскетбол;
  • волейболу;
  • бадминтон;
  • бокс;
  • борьба;
  •  футзал;
  • а также концерты и выставки.

Аукцион по определению строительного подрядчика пройдет 18 марта 2022 гола. Новая арена должна быть возведена и сдана заказчикам до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что еще один суперсовременный спорткомплекс появится в ближайшее время в микрорайоне Таирова. Его профильными видами спорта станут различные виды гимнастики и стрельба.

А совсем недавно уже закончили ремонт спорткомплекса «Олимпиец». Там преимущественно занимают легкоатлеты.

Прежний Дворец спорта также сохранит свой спортивный профиль. Его ждет капитальный ремонт, после чего он превратится в ледовую арену, где будут тренироваться и соревноваться фигуристы и хоккеисты.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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