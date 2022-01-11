В Одессе начинают строить новый Дворец спорта: каким он будет

Новая главная спортивная арена Одессы будет иметь три этаже, различные игровые и тренажерные залы, и сможет одновременно принимать до 3 тысяч зрителей.
10 декабря 2021 года Одесская ОГА утвердила проект нового Дворца спорта, который построят по адресу ул. Центральный аэропорт 2б. А уже сегодня в электронной системе государственных закупок «Прозорро» появилась информация о приеме заявок строительство арены.
Кстати, на ее возведение государство готово потратить 758 млн 243 тыс 500 грн. Но в процессе торгов цена должна снизиться. Что касается проекта сооружения, то он уже готов. Его разработка обошлась в 8,6 млн грн. проектированием занималась компания «Гипроград Плюс».
Каким же будет Новый дворец спорта в Одессе?
Исходя из поставленных перед проектировщиками задач, на новой спортивной арене разместятся:
- на первом этаже фойе и большой зал;
- на втором — тренажерный зал и помещение для занятий борцов;
- на третьем — универсальный зал и конференц-зал на 45 мест.
- Также будет выполнено благоустройство территории вокруг спорткомплекса.
На новой спортивной арене планируют проводить соревнования по таким видам спорта:
- баскетбол;
- волейболу;
- бадминтон;
- бокс;
- борьба;
- футзал;
- а также концерты и выставки.
Аукцион по определению строительного подрядчика пройдет 18 марта 2022 гола. Новая арена должна быть возведена и сдана заказчикам до 31 декабря 2024 года.
Напомним, что еще один суперсовременный спорткомплекс появится в ближайшее время в микрорайоне Таирова. Его профильными видами спорта станут различные виды гимнастики и стрельба.
А совсем недавно уже закончили ремонт спорткомплекса «Олимпиец». Там преимущественно занимают легкоатлеты.
Прежний Дворец спорта также сохранит свой спортивный профиль. Его ждет капитальный ремонт, после чего он превратится в ледовую арену, где будут тренироваться и соревноваться фигуристы и хоккеисты.
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