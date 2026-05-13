Ключевые моменты:

В Одессе временно остановили движение троллейбуса №8 из-за повреждения тяговой подстанции и сети после вражеской атаки.

Маршрут «Завод Суперфосфатный — Железнодорожный вокзал» не обслуживается троллейбусами.

Для пассажиров запустили социальный автобус №8 как временную замену.

По состоянию на 12:00 в Одессе и ряде областей продолжается воздушная тревога из-за угрозы новых атак.

Враг атакует украинские города

Одесский городской совет сообщил, что движение троллейбусов по маршруту №8 «Завод Суперфосфатный – Железнодорожный вокзал» пока не осуществляется. Все из-за повреждений вследствие вражеской атаки тяговой подстанции и сети.

Добавим, что работники КП «ОМЕТ» в усиленном режиме проводят аварийно-восстановительные работы для скорейшего возобновления движения.

До окончания восстановительных работ по перевозке пассажиров по данному маршруту курсирует социальный автобус №8.

Напомним, Россия ночью атаковала Одесскую область ударными БПЛА. Под ударом оказалась промышленная инфраструктура – ​​повреждены склады, возникли пожары. Обошлось без пострадавших. По состоянию на 12.00 в Одессе и ряде областей звучит воздушная тревога. Около 300 шахедов над Украиной, которые держат курс на запад страны.