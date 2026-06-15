Ключевые моменты:

Проект восстановления роддома №5 координирует Одесская городская военная администрация совместно с благотворительными организациями США и ООН.

Американские гуманитарные фонды уже установили в здании более полусотни новых современных окон.

Представительство ООН профинансировало полную замену почти сотни внутренних и наружных дверей.

Городские коммунальные службы параллельно ведут противоаварийные работы на крыше и верхних этажах медучреждения.

По информации Одесского городского совета, сейчас ремонтные бригады работают сразу по нескольким направлениям. Замену поврежденного остекления проводят в рамках специальной оконной программы американской гуманитарной организации Global Empowerment Mission (GEM) в партнерстве с Фондом Говарда Баффета (HGBF). На сегодняшний день в корпусах роддома уже установили 56 новых окон, и этот процесс продолжается.

Кроме того, международные доноры помогают восстановить внутреннюю инфраструктуру больницы. При финансовой поддержке и координации Фонда народонаселения ООН в помещениях медучреждения меняют 86 дверей.

Со своей стороны городские структуры взяли на себя капитальные конструктивные работы. Противоаварийный ремонт на поврежденной кровле, а также на третьем и четвертом этажах здания роддома сейчас выполняют специалисты Департамента по благоустройству города.

Напомним, здание роддома №5, расположенного в Одессе по улице Добровольцев (ранее – Говорова), было серьезно повреждено в результате дроновой атаки россиян в ночь на 28 марта этого года – было зафиксировано попадание в крышу учреждения. На тот момент в роддоме пребывали 33 женщины (из них 22 роженицы) и 19 новорожденных. Благодаря быстрым действиям медиков всех своевременно эвакуировали в укрытие и никто не пострадал.

А утром 1 июня российские военные атаковали дронами здание больницы в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате были повреждены родильное отделение и административные здания больницы. Во время атаки в отделении находились шесть рожениц с младенцами и женщина, которая рожала. К счастью, пациенты и медицинский персонал не пострадали.