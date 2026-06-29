Ключевые моменты:

В ночь на 29 июня в результате атаки ВСУ вспыхнул ключевой переходный пункт «Кубань» на Тамани, через который электроэнергия идет по дну пролива в Крым.

Кремль пытается навязать Западу иллюзию «неизбежной победы» РФ, хотя эффективность оккупационной армии в 2026 году продолжает падать.

Путин назвал удары Украины по объектам в РФ «терроризмом» и был вынужден оправдываться перед россиянами за экономические трудности и дефицит топлива.

За сутки РФ потеряла 1230 солдат (всего более 1,4 млн).

Пылающий Крымский энергомост и ПВО: детали ночной атаки ВСУ

Этой ночью под удар ВСУ попал критически важный объект россиян — переходный пункт «Кубань». Именно здесь 16 мощных медных кабелей напряжением 220 кВ заходят под землю и тянутся по дну Керченского пролива, обеспечивая током оккупированный полуостров.

Информацию подтвердили мониторинговые каналы и заместитель министра обороны Сергей Стерненко. По его словам, одновременно с энергомостом в районе Керчи была успешно поражена позиция зенитно-ракетного комплекса С-300/С-400 — в операционной зоне ПВО фиксируют сильный пожар.

Всего же за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 249 боевых столкновений. Общие потери врага на 29 июня 2026 года, по данным Генштаба, достигли астрономической цифры в 1 402 200 оккупантов.

Анализ ISW: Зачем Путин угрожает войной «до победного конца»

Выступление Путина на партийном съезде «Единой России» 28 июня аналитики ISW называют классической информационной операцией. В своем выступлении Путин заявил, что Россия, мол, обладает достаточной силой, ресурсами и политической волей, чтобы противостоять «попыткам внешних сил» сдержать ее развитие. Диктатор также утверждал, что Запад не может стратегически победить Россию и одержать победу на поле боя.

Диктатор утверждал, что ВСУ «отступают по всей линии», а у России хватит ресурсов противостоять Западу. Однако эксперты отмечают, что реальность кардинально отличается от пропаганды:

Маскировка деградации армии: Риторика о «неизбежной победе» призвана заставить Киев и Запад пойти на уступки на условиях Москвы, так как на поле боя реальные успехи РФ в 2026 году вызывают всё больше сомнений.

Риторика о «неизбежной победе» призвана заставить Киев и Запад пойти на уступки на условиях Москвы, так как на поле боя реальные успехи РФ в 2026 году вызывают всё больше сомнений. Признание болезненных ударов: Путин косвенно признал, что глубокие удары ВСУ по российскому тылу наносят серьезный ущерб инфраструктуре. Он заговорил о «сложном и судьбоносном периоде» и необходимости «корректировать планы».

Путин косвенно признал, что глубокие удары ВСУ по российскому тылу наносят серьезный ущерб инфраструктуре. Он заговорил о «сложном и судьбоносном периоде» и необходимости «корректировать планы». Страх перед внутренним бунтом: Отдельное обещание Путина «выполнить все социальные обязательства» указывает на то, что Кремль отчаянно пытается замять назревающее недовольство граждан из-за тотального дефицита бензина в РФ и переноса войны на её территорию.

Слова диктатора звучат на фоне тревожной для него социологии: издание The New York Times со ссылкой на данные опросов проправительственного фонда ФОМ сообщило, что уровень поддержки Путина среди россиян упал до самой низкой отметки с 24 февраля 2022 года.

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