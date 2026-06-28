Ключевые моменты:

Ночью РФ атаковала пять областей Украины. Повреждены жилые дома, заправки и инфраструктура, есть раненые.

Украинские беспилотники атаковали и подожгли НПЗ в Ярославской области РФ и в Славянске-на-Кубани.

В оккупированном Крыму после серии взрывов загорелась Сакская ТЭС, часть населенных пунктов осталась без света.

За сутки Силы обороны ликвидировали 1250 оккупантов.

Ночной налет: ракеты, сотни дронов и работа ПВО

Российские войска продолжают наносить удары по гражданским объектам Украины. Как сообщили в Воздушных силах, в течение суток враг применил две противокорабельные ракеты, шесть баллистических ракет и 142 ударных беспилотника. Нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить семь ракет и 125 дронов.

Тем не менее зафиксированы попадания на 11 локациях, еще в 13 местах упали обломки.

От Киева до Херсона

Киев: город атаковали баллистическими ракетами из Брянской и Курской областей России. Пострадал один человек, его госпитализировали.

Днепропетровщина: враг почти 20 раз атаковал три района области дронами и артиллерией. Горели спортшкола и три АЗС, повреждены автомобили. Ранения получили два человека.

Сумщина: в результате обстрелов пострадали 32 человека, среди них трое детей – в том числе 1,5-месячный младенец. Больше всего раненых – в Сумской громаде , также пострадали в Тростянецкой, Ахтырской, Белопольской и Великописаревской громадах.

, также пострадали в Тростянецкой, Ахтырской, Белопольской и Великописаревской громадах. Харьков: российский дрон под утро попал в многоэтажное здание в Киевском районе между 7-м и 8-м этажами. По предварительным данным, пострадавших нет. Харьковщина: за сутки от обстрелов рашистов пострадали семь человек.

Херсонщина: восемь человек получили ранения, сообщили в ОВА. Рашисты били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе пострадали пять многоэтажек и 11 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, дом культуры, частные автомобили.

Ответка за террор: блэкаут в Крыму и горящие НПЗ в России

Украинские защитники ответили на российский террор точечными ударами по энергосистеме врага. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, День Конституции украинские воины начали с успешных дальнобойных ударов.

«Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну. Каждая наша далекоидущая санкция – это сокращение ресурсов, питающих российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и впредь отвечать на российский террор. Спасибо воинам за эти результаты! Благодарен всем, кто нам помогает. Каждый, кто защищает Украину, укрепляет и силу Конституции», – подчеркнул глава государства.

Украинские беспилотники атаковали сразу несколько стратегических объектов. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области России (около 700 км от границы), а также предприятие «Славянский» в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Местный российский губернатор Вениамин Кондратьев заявил о «падении обломков», однако масштабный пожар на территории завода, поврежденные линии электропередачи и газовая труба говорят о точном попадании.

Одновременно громко было и в оккупированном Крыму: в районе Сакской теплоэлектроцентрали прогремело около 16 взрывов, после чего спутники NASA FIRMS подтвердили пожар на территории станции, а в Саках и близлежащих селах полностью исчезло электричество.

Потери врага: от живой силы до сотен беспилотников

На линии фронта Силы обороны продолжают методично уничтожать технику и живую силу врага. По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек.

Также ликвидировано значительное количество техники:

3 танка;

9 бронемашин;

63 артиллерийские системы;

две реактивные системы залпового огня;

7 средств ПВО.

Кроме того, наши военные уничтожили рекордные 1889 беспилотников различных типов, 14 наземных робототехнических комплексов и более 500 единиц авто- и спецтехники.

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