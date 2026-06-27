Ключевые моменты:

Александр Сырский заявил, что темпы российского наступления замедлились, но РФ не отказалась от планов захвата украинских территорий.

Российская армия использует тактику «тысячи порезов», а массовое применение дронов изменило характер боевых действий.

Украинские военные подняли флаг на Кинбурнской косе и нанесли удары по целям в Крыму и российскому Волгограде.

Александр Лукашенко провел закрытую встречу с Владимиром Путиным, которую связывают с возможным давлением Кремля по более активному участию Беларуси в войне.

Россия продолжает обстрелы украинских городов, несмотря на потери, которые, по данным Генштаба, превысили 1,39 миллиона военных.

Донбасс: тактика «тысячи порезов» и роль технологий

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свежем интервью отметил, что темпы российского наступления в этом году существенно замедлились, однако стратегические цели неприятеля остаются неизменными — полный захват украинских территорий. Сейчас оккупанты используют тактику «тысячи порезов», продвигаясь вперед малыми пехотными группами.

Важным фактором изменений в поле боя стало развитие беспилотников. По словам Сырского, из-за массового использования дронов обе стороны практически упустили возможность применять тяжелую бронетехнику для совершения больших прорывов, что заставляет пехоту преодолевать значительные расстояния собственными силами.

Удачи на юге: флаг на Кинбурнской косе и удары по Крыму

Силы обороны Украины достигли важного символического и стратегического успеха — на Кинбурнской косе был поднят украинский флаг. Эта локация имеет критическое значение, поскольку контроль россиянами блокировал выход в Черное море из портов Николаевщины и позволял обстреливать южное побережье.

Одновременно с этим идет активная работа по тыловой инфраструктуре врага:

Ночью 27 июня в оккупированном Севастополе раздались взрывы из-за атаки дронов , что заставило оккупантов на два часа перекрыть Крымский мост.

, что заставило оккупантов на два часа перекрыть Крымский мост. В российском Волгограде был атакован завод «Титан-Баррикады», производящий пусковые установки для ракетных комплексов «Искандер».

Геополитика: тайный визит Лукашенко на Валдай

На фоне военных действий разворачивается напряженная дипломатическая игра. Александр Лукашенко совершил внезапный тайный визит к Владимиру Путину в его частную резиденцию на Валдае. Встреча состоялась в формате «тет-а-тет» без официальных заявлений для печати.

Эксперты связывают этот визит с давлением Кремля, который пытается заставить Минск к более активному участию в войне, в частности для расширения линии фронта на запад и использования белорусской территории для запусков БПЛА. В то же время Украина выдвинула Лукашенко ультиматум по уборке ретрансляторов, корректирующих российские авиаудары. В настоящее время Беларусь балансирует между требованиями Москвы и попыткой сохранить остатки собственного суверенитета.

Цена войны: потери окупантов и обстрелы городов

По состоянию на 1584-й день войны суммарные потери личного состава РФ превысили 1,39 миллиона человек. Однако враг продолжает терроризировать мирное население: за последние сутки зафиксированы удары авиабомбами по Запорожью (повреждена многоэтажка, среди раненых есть дети) и дроновые атаки на Сумщину и Днепропетровщину, которые привели к человеческим жертвам.