Внедорожник направлялся к границе, но, заметив пограничников, водитель попытался сбежать и не справился с управлением — авто перевернулось.

В салоне находились шесть пассажиров, все они получили травмы разной степени тяжести.

Как выяснилось, мужчины заплатили более 25 тысяч долларов организатору из Telegram за незаконную переправку в Молдову.

Попытка побега через границу в Одесской области

Инцидент произошел в Раздельнянском районе недалеко от украинско-молдавской границы. Пограничники заметили внедорожник, который двигался в сторону Молдовы. Когда водитель увидел военных, он резко прибавил скорость, но не справился с управлением и перевернулся в кювет.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной Службы.

В машине находились шесть пассажиров и водитель. Все получили травмы, некоторые — серьезные. Пограничники оказали им первую медицинскую помощь и вызвали скорую и полицию.

По данным оперативников, мужчины пытались незаконно попасть в Молдову. Они обратились к администратору одного из Telegram-каналов и заплатили задаток — более 25 тысяч долларов на криптокошелек посредника. Организатор выдал им автомобиль румынской регистрации, на который установили украинские номера от другого авто.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении всех участников составлены административные протоколы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы дел направлены в суд.

Напомним, 17 октября недалеко от села Сухой Лиман произошло трагическое ДТП. Грузовик сбил двух военнослужащих возле блокпоста. Один погиб на месте, второй — в карете скорой помощи.