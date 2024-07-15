В Одесской области пограничник застрелил мужчину: подробности

В Одесской области пограничник застрелил мужчину: подробности

На границе в Одесской области произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Спикер службы Андрей Демченко заявил, что было совершено нападение на пограничника и тот открыл огонь.

Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его информации, вечером 14 июля в 15 километров от границы с Молдовой в населенном пункте Марьяновка пограничники остановили легковой автомобиль, в котором кроме водителя находились еще 4 человека.

Двое из них пытались скрыться, а когда пограничники одного из беглецов обнаружили — тот напал на военнослужащего ГПСУ. Пограничник вынужден был применить оружие для самозащиты и произвел предупредительные выстрелы. Это на нападающего не подействовало, так что военнослужащий выстрелил в его направлении.

Врачи скорой помощи, которых вызвали на место, зафиксировали смерть правонарушителя, а также факт телесных повреждений у военнослужащего.

«Информация, которая начала распространяться на отдельных ресурсах о том, что пограничник открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу, не соответствует действительности», — заявил Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что это уже не первый случай, когда пограничники вынуждены применять оружие для защиты своей жизни и здоровья.

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Что известно о погибшем

Издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что 39-летний погибший и еще трое военнослужащих сбежали с учебного полигона в Одесской области и хотели пересечь границу вне пунктов пропуска.

Пограничники на Renault приследовали их автомобиль Kia, и когда правонарушитель оказал сопротивление, один из работников Госпогранслужбы дважды выстрелил в него.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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