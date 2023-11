Погода в Одессе: прогноз на среду 15 ноября

В Одессе и Одесской области утром и днем ​​ожидается умеренный дождь. Также по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, становится прохладнее ночью — в Одессе 7-9 ° C тепла, в области 4-9 ° C тепла, местами до 1 ° C мороза.

Прогноз погоды в Одессе 15 ноября Облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем ​​умеренный дождь. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 7-9°C тепла, днем ​​12-14°C. Прогноз погоды в Одесской области 15 ноября Облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем ​​умеренный дождь. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 4-9°C тепла, местами до 1°C мороза, днем ​​9-14°C. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.