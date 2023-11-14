Фарион навела ФСБ на крымского студента: во Львове студенты требуют ее увольнения

«Фарион — прочь», «ФариOFF», «Не уважаешь военных — не работаешь в университете», «Бывших коммунистов не бывает» — именно с такими лозунгами львовские студенты требовали увольнения Ирины Фарион.

Ирина Фарион, преподавательница и филолог, унижала военных, называя русскоязычных защитников «сбродом» и «москворотыми». Военные возмутились, а омбудсмен Дмитрий Лубинец по этому поводу обратился к стражам порядка по факту дискриминации.

Кроме того, когда Фарион получила на свой электронный ящик письмо из Крыма от студента филологического факультета, поддержавшего ее позицию, она «слила» в сеть письмо с личными данными студента. Более того, когда комментировали ее сообщение, то просили скрыть данные парня. На что она агрессивно ответила, что свое лицо не прячет, ему тоже этого делать не будет.

Сейчас молодой человек задержан и допрошен. Более того, он записал видео-извинение перед российской федерацией.

Таким образом собственные амбиции Фарион стали важнее жизни ее юного единомышленника.

По требованию студентов к ним вышла проректор Политехники Лилия Жук. Она сказала, что в настоящее время создана комиссия, изучающая этот вопрос. Студентов возмутило, что оскорбляющих военных публичных высказываний не достаточно доказательства для увольнения. Но какую-то более четкую позицию проректор не высказала.

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Среди студентов часто звучал лозунг, что коммунистам не место в украинском образовании и что «бывших коммунистов не бывает».

И в лучших традициях коммунизма Фарион написала жалобу президенту Зеленскому, Залужному и Умерову о хамском поведении Максима Жорина и Богдана Кротевича в ее адрес, ответивших ей за оскорбление военных 12-й бригады НГУ «Азов».

Ирина Фарион и ее связь с коммунистами

Именно коммунистическую партию когда-то в 1988 году выбрала Ирина Фарион, чтобы стать на ступеньку выше в карьере.

В 1988 году исключительно по мотивам научного карьерного роста я вступила в это дерьмо, а в 1989 году сразу через год я из этого дерьма вышла, —

сказала Фарион в интервью львовскому изданию.

Но документы в Государственном архиве Львовской области рассказывают другую историю. Об этом написала «Украинская правда».

В архивах есть протоколы заседаний Комитета комсомола ЛГУ им. И.Франко. В одном из протоколов рассматривался вопрос о предоставлении Ирине Фарион характеристики-рекомендации для становления кандидатом в члены КПСС.

В том же протоколе отмечено, что Ирина Фарион была членом ВЛКСМ с сентября 1978 года.

Более того, в деле есть и сама характеристика-рекомендация.

А в характеристике указывается, что Фарион поощряла изучение русского языка иностранными студентами.

Именно этот документ и стал основным, чтобы Ирина Фарион стала кандидатом в члены КПСС. И уже на следующем заседании парткома Фарион единогласно поддержали и предоставили статус кандидата в члены КПСС.

Это архивные документы, а значит, их можно считать официальным подтверждением членства Ирины Фарион в КПСС, которое она сама категорически отрицает.

Документов, свидетельствующих о выходе или исключении Ирины Фарион из КПСС до 30 августа 1991 выявить не удалось. А именно с этого дня деятельность компартии на территории Украины была запрещена официально.

По словам архивариуса Государственного архива Львовской области, подобных документов в архиве нет.