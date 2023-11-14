Погода в Одесі: прогноз на середу 15 листопада

Завтра, 15 листопада, В Одесі та Одеській області вранці та вдень очікується помірний дощ. Також за прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, стає прохолодніше вночі – в Одесі 7-9°C тепла, в області 4-9° C тепла, місцями до 1°C морозу.
Прогноз погоди в Одесі 15 листопада
Хмарно. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень помірний дощ.
Вітер західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 7-9°C тепла, вдень 12-14°C.
Прогноз погоди в Одеській області 15 листопада
Хмарно. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень помірний дощ.
Вітер західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-9° C тепла, місцями до 1°C морозу, вдень 9-14°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.