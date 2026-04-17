Ключевые моменты:
- Ночью в Одессе пройдет небольшой дождь, днем — без осадков
- Температура воздуха днем составит 14–16°С, ночью — 7–9°С
- В области возможна дымка на дорогах с ухудшением видимости до 1–2 км
Погода в Одессе: прогноз на субботу
В субботу, 18 апреля, в Одессе установится облачная погода с периодическими прояснениями. По данным синоптиков, ночью возможен небольшой дождь, однако в дневные часы существенных осадков не ожидается.
Температура воздуха в городе ночью будет держаться в пределах 7–9°С, а днем поднимется до 14–16°С.
Ветер северо-западный, со скоростью 9–14 м/с, что может усилить ощущение прохлады.
Прогноз погоды в Одесской области
В Одесской области погодные условия будут схожими: облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.
Температурные показатели ночью составят 4–9°С, днем — от 14 до 19°С.
Дополнительно синоптики предупреждают о дымке на автодорогах региона в ночные и утренние часы. Видимость может снижаться до 1–2 километров, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.
