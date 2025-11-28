Ключевые моменты

Устные договорённости о разделе недвижимости юридической силы не имеют — право собственности возникает только по нотариально удостоверенному договору.

Если родственник получил выгоду (например, погашение долга за квартиру), но не выполнил свою часть договорённости, это может считаться неосновательным обогащением.

Самый реальный способ защиты — требовать через суд возврата уплаченных средств по ст. 1212 ГК Украины.

Чтобы не допустить продажи спорной квартиры, можно подать ходатайство об аресте имущества вместе с иском.

Письмо от читательницы

Письмо читательницы Елены, г. Подольск

«После смерти бабушки наследство оформил только мой дядя, и квартира полностью перешла ему. Он попросил меня помочь оплатить часть долгов за коммунальные услуги, пообещав, что после этого оформит на меня половину жилья. Я оплатила долг, но теперь он говорит, что никаких договорённостей не было, и не только отказывается передавать долю, но и планирует продавать квартиру. Сказал, что у меня нет никаких прав на жильё.

Поясните, пожалуйста, как правильно должно быть по закону? Могу ли я вернуть свои деньги или остановить продажу квартиры?»

Почему такая ситуация вообще возникает

Подобные конфликты очень типичны: родственники договариваются «по-человечески», но недвижимость — это сфера, где никакие устные обещания не действуют. Закон требует чёткой формы сделки, и если её не было — право собственности не переходит.

В вашей ситуации дядя унаследовал квартиру и оформил право собственности. Это делает его единственным законным владельцем (ст. 317 ГК Украины). Соответственно, он имеет право распоряжаться квартирой по своему усмотрению: проживать, не пускать других, продавать и т. д.

Поэтому формально он прав, когда говорит, что у вас нет прав на жильё. Ведь договорённость о передаче вам доли была устной. А такие договорённости относительно недвижимости считаются недействительными — они юридически не существуют (ст. 657 ГК Украины).

Что же тогда можно сделать?

Требовать возврата денег

Хотя квартиру вы не получите, у вас есть сильный аргумент: вы оплатили коммунальный долг, который был обязан платить дядя как собственник.

Закон рассматривает это как ситуацию, когда одно лицо получило выгоду за счёт другого без законных оснований (ст. 1212 ГК Украины). Это называется неосновательным обогащением.

Что можно требовать

Возврат всей суммы, которую вы заплатили по коммунальным долгам. Суды в таких спорах почти всегда встают на сторону того, кто потерял деньги.

Для этого нужны доказательства:

квитанции об оплате;

переписка, где обсуждалась договорённость (мессенджеры, SMS, электронная почта);

любые расписки, если они были.

Если расписок нет — не страшно, но переписку желательно иметь.

Можно ли доказать, что договор купли доли был?

Теоретически — да. Практически — почти невозможно.

Чтобы суд признал договор заключённым, нужно доказать, что:

стороны планировали нотариально его оформить;

дядя сознательно уклонился от оформления.

Но суды крайне редко принимают такие решения. Поэтому юристы рекомендуют не тратить время и выбирать вариант возврата денег.

Как не допустить продажи квартиры

Если вы подаёте иск, сразу можно подать заявление о наложении ареста на квартиру.

Что это даёт:

дядя не сможет продать или подарить имущество до завершения суда;

вы защищаете свои финансовые интересы.

Для дела это абсолютно нормальная практика.

Что говорит Верховный Суд

Судебная практика однозначна: если одна сторона передала деньги по ненадлежащим образом оформленным договорённостям о недвижимости, возврат денег — единственный реальный способ защиты.

Эту позицию поддерживает и Большая Палата Верховного Суда (постановление от 16.01.2019 по делу №373/2054/16-ц).

Суд подчёркивает: если сделка о недвижимости не оформлена правильно, возвращается всё, что стороны получили по ней.

В вашем случае:

квартира останется у дяди;

но он обязан вернуть вам уплаченную сумму.

Это наиболее рабочий путь.

