Ключевые моменты:

В высотке на Ланжероне выявили лишние этажи, которые нарушают первоначальный проект

Скандал вспыхнул после того, как здание перекрыло панораму моря со стороны памятника Неизвестному матросу

Власти рассматривают вариант не демонтажа, а «корректировки документов» под уже построенный дом

Эксперты говорят о системной проблеме – документы подстраивают под застройку, а не наоборот

Вместо сноса – «узаконить»

Скандал вокруг строительства на пляже Ланжерон начался не только из-за документов. Возмущение горожан вызвало то, что новострой M1 Club Apartments перекрыл панораму моря, если смотреть со стороны памятника Неизвестному матросу.

Как выяснили журналисты, один из возможных сценариев — не демонтаж лишних этажей, а приведение документов в соответствие с уже построенным зданием.

– Есть два варианта: либо демонтаж, либо приведение документов в соответствие. У застройщика есть право скорректировать проектную документацию, – заявил начальник городского управления ГАСК Александр Авдеев.

Фактически это означает: сначала строят с нарушениями, а потом пытаются их узаконить.

Какие нарушения уже зафиксированы

Расследование выявило сразу несколько проблем, связанных с этим объектом:

превышение разрешенной этажности – вместо заявленных 8 этажей строят больше;

изменение назначения объекта – вместо оздоровительного центра возводят апартаменты;

вероятное строительство без надлежащих градостроительных условий и документов;

расположение участка в прибрежной защитной полосе Черного моря;

перекрытие панорамного вида на море, что прямо запрещено условиями застройки.

В судебных материалах также отмечается, что застройка может противоречить требованиям градостроительного и земельного законодательства Украины.

Как работает схема

Расследование показывает типичную для Одессы модель застройки:

участок берут под один тип использования – например, под оздоровительный центр;

получают разрешения на реконструкцию;

фактически строят жилой комплекс;

после этого меняют документы под реальный объект.

Именно так произошло с комплексом M1 Club Apartments, который появился вместо заявленного оздоровительного объекта.

«Люфт» закладывают еще в документах

Журналисты выявили важную деталь: даже исходные документы могли содержать возможность для манипуляций.

По разрешению здание должно было быть не выше 8 этажей. Но при этом была установлена предельная высота – 33 метра.

Это позволяет «вписать» уже не 8, а 10–11 этажей.

– Высотная отметка позволяет подтянуть под нее большую этажность, – фактически признают в городской власти.

Нарушения есть, но строительство продолжается

Несмотря на проверки, предписания и даже уголовное производство, работы на объекте не остановлены.

Более того, по данным журналистов, на участок наложен арест, который должен был запретить любое строительство. Но в государственном реестре ограничения отсутствуют.

Это может означать, что решение суда либо не выполнено, либо не было должным образом зафиксировано.

Что дальше: демонтаж или легализация

Сегодня ситуация выглядит как выбор без выбора.

– Есть два варианта развития событий: демонтаж или корректировка документов, – повторяет Авдеев.

Но реальный сценарий, как показывает практика, часто сводится ко второму.

И пока суды, проверки и следствие продолжаются, строительство не останавливается, а продажи апартаментов — продолжаются.

Материал подготовлен на основе журналистского расследования «Одесской жизни», в котором проанализированы разрешительные документы, судебные решения, ответы городской власти и данные государственных реестров.

Журналисты также получили комментарии представителей городского управления ГАСК, в частности Александра Авдеева, и проверили информацию о ходе строительства и юридическом статусе участка.

