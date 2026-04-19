Ключевые моменты:
- В высотке на Ланжероне выявили лишние этажи, которые нарушают первоначальный проект
- Скандал вспыхнул после того, как здание перекрыло панораму моря со стороны памятника Неизвестному матросу
- Власти рассматривают вариант не демонтажа, а «корректировки документов» под уже построенный дом
- Эксперты говорят о системной проблеме – документы подстраивают под застройку, а не наоборот
Вместо сноса – «узаконить»
Скандал вокруг строительства на пляже Ланжерон начался не только из-за документов. Возмущение горожан вызвало то, что новострой M1 Club Apartments перекрыл панораму моря, если смотреть со стороны памятника Неизвестному матросу.
Как выяснили журналисты, один из возможных сценариев — не демонтаж лишних этажей, а приведение документов в соответствие с уже построенным зданием.
– Есть два варианта: либо демонтаж, либо приведение документов в соответствие. У застройщика есть право скорректировать проектную документацию, – заявил начальник городского управления ГАСК Александр Авдеев.
Фактически это означает: сначала строят с нарушениями, а потом пытаются их узаконить.
Какие нарушения уже зафиксированы
Расследование выявило сразу несколько проблем, связанных с этим объектом:
- превышение разрешенной этажности – вместо заявленных 8 этажей строят больше;
- изменение назначения объекта – вместо оздоровительного центра возводят апартаменты;
- вероятное строительство без надлежащих градостроительных условий и документов;
- расположение участка в прибрежной защитной полосе Черного моря;
- перекрытие панорамного вида на море, что прямо запрещено условиями застройки.
В судебных материалах также отмечается, что застройка может противоречить требованиям градостроительного и земельного законодательства Украины.
Как работает схема
Расследование показывает типичную для Одессы модель застройки:
- участок берут под один тип использования – например, под оздоровительный центр;
- получают разрешения на реконструкцию;
- фактически строят жилой комплекс;
- после этого меняют документы под реальный объект.
Именно так произошло с комплексом M1 Club Apartments, который появился вместо заявленного оздоровительного объекта.
«Люфт» закладывают еще в документах
Журналисты выявили важную деталь: даже исходные документы могли содержать возможность для манипуляций.
По разрешению здание должно было быть не выше 8 этажей. Но при этом была установлена предельная высота – 33 метра.
Это позволяет «вписать» уже не 8, а 10–11 этажей.
– Высотная отметка позволяет подтянуть под нее большую этажность, – фактически признают в городской власти.
Нарушения есть, но строительство продолжается
Несмотря на проверки, предписания и даже уголовное производство, работы на объекте не остановлены.
Более того, по данным журналистов, на участок наложен арест, который должен был запретить любое строительство. Но в государственном реестре ограничения отсутствуют.
Это может означать, что решение суда либо не выполнено, либо не было должным образом зафиксировано.
Что дальше: демонтаж или легализация
Сегодня ситуация выглядит как выбор без выбора.
– Есть два варианта развития событий: демонтаж или корректировка документов, – повторяет Авдеев.
Но реальный сценарий, как показывает практика, часто сводится ко второму.
И пока суды, проверки и следствие продолжаются, строительство не останавливается, а продажи апартаментов — продолжаются.
Материал подготовлен на основе журналистского расследования «Одесской жизни», в котором проанализированы разрешительные документы, судебные решения, ответы городской власти и данные государственных реестров.
Журналисты также получили комментарии представителей городского управления ГАСК, в частности Александра Авдеева, и проверили информацию о ходе строительства и юридическом статусе участка.
