Ключевые моменты:

В Одесском районе временно отключат газ из-за плановых ремонтных работ.

Ограничения продлятся с 29 июня по 3 июля.

Под отключение попадут село Ильинка и жилмассив «Совиньон-1».

Газа не будет несколько дней

В части Одесского района временно приостановят газоснабжение в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ. Ограничения будут действовать с 29 июня по 3 июля и охватят село Ильинка и жилой массив «Совиньон-1».

По информации АО «Одессагаз», в селе Ильинка работы на газопроводе низкого давления стартуют 29 июня в 08:30. Ориентировочное возобновление газоснабжения намечено на 3 июля с 09:00.

Без газа временно останутся жители таких улиц:

ул. Новая

ул. Межлиманская (д. №1–33)

ул. Губенко

ул. Новоселов

ул. Полевая

ул. Мира

Аналогичные ремонтные работы будут продолжаться в жилом массиве «Совиньон-1» также с 29 июня по 3 июля. Возобновление подачи газа предварительно ожидается в 10:00.

Отключение коснется адресов:

ул. Болгарский

ул. Сиреневый

ул. Морская (д. 2, 2А, 4, 6, 8)

ул. Окружная (д. 9, 11, 13, 54, 58, 64, 70, 76, 78А, 80А, 80Б, 84)

В «Одессагаге» отмечают, что для повторного пуска газа работникам необходимо обеспечить доступ к внутреннему оборудованию всех потребителей. Также при восстановлении поставок будут проверяться наличие договоров на техобслуживание, отсутствие задолженности и соответствие газовых систем технической документации.

Напомним, в Одессе из-за жары и массового использования кондиционеров потребление электроэнергии может возрасти на 25%. Наибольшую нагрузку на энергосистему прогнозируют в конце июля и начале августа. В отсутствие массированных российских атак Украина должна пройти лето без графиков отключений. Однако в самом плохом сценарии отключения света могут длиться до 5 часов в вечерние часы пикового потребления.